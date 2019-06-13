Белозерцев сообщил Мутко о завышенных требованиях банков к застройщикам

Виталий Мутко напомнил, что с 1 июля строительная отрасль переходит на новую модель проектного финансирования с использованием счетов эскроу.

«Правительство предприняло ряд необходимых шагов для плавного, поэтапного перехода на новую систему, чтобы он был безболезненным для отрасли, чтобы защитить средства граждан и сохранить темпы ввода жилья. Мы позволили достроить дома без эскроу-счетов при определенных условиях. В этом году переход нужно завершить», — сказал он.

Иван Белозерцев обратился к Виталию Мутко с вопросом о затягивании банками сроков рассмотрения заявок от региональных застройщиков на открытие эскроу-счетов.

«При рассмотрении заявки от строительной компании в нашем регионе банк берет для сравнения аналогичный проект, который был реализован в крупном субъекте, например, в Московской области. Смотрит маржинальность при реализации проекта в Пензенской области и говорит, что у нас разница между себестоимостью и ценой — невысокая, и для того, чтобы заявка была одобрена, нужно вложить 40% собственных средств. Компания работает в регионе давно, построила много объектов. Но у нее не может быть маржинальность при реализации проекта такой же, как в Подмосковье», — отметил губернатор.

Виталий Мутко подчеркнул, что московские стандарты прибыльности действительно вряд ли могут быть предъявлены к региональным застройщикам, и попросил обратить внимание на этот вопрос представителя Центробанка России.

Зампред правительства РФ также сообщил, что Пензенская область — в числе 12−18 других регионов до конца года может войти в программу по индивидуальному жилищному строительству с федеральным финансированием. От субъектов нужны конкретные предложения, отметили в пресс-центре облправительства.