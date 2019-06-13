«Ростелеком» и Mail.ru Group будут вместе развивать цифровое образование

ПАО «Ростелеком» и Mail.ru Group объявляют стали стратегическими партнерами в области цифрового школьного образования в России. Соглашение подписали первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко и генеральный директор Mail.ru Group (Россия) Борис Добродеев.

Документ предполагает создание совместного предприятия ООО «Цифровое Образование» (СП), которое может занять лидирующие позиции на рынке цифрового школьного образования в России. Стороны договорились, что доли в СП будут распределены между ними поровну.

В СП будут заниматься разработкой информационных продуктов, предназначенных для модернизации образовательного процесса, включая дневники, коммуникационные сервисы для школ, учителей, родителей и учеников. Стороны объединят ресурсы и экспертизу для разработки собственных технологий, необходимых для цифрового образования.

«Поддержка образования и науки входит в число стратегических направлений развития Mail.ru Group. Более восьми лет мы даем студентам возможность получить практические знания в сфере IT, помогаем школьникам с профориентацией и проводим конференции и чемпионаты для профессионалов. Мы рады, что нашим партнером в развитии этого направления станет «Ростелеком». Объединив усилия, мы надеемся, что сможем сделать образование в школах всей страны более технологичным и современным», — отметил генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

«Одна из важнейших задач для «Ростелекома» — предоставить школьникам из всех уголков страны доступ к качественному образовательному контенту. Сегодня образовательный процесс тесно связан с цифровыми технологиями, как в части разработки, так и доставки контента. При этом потребность в качественных образовательных продуктах с применением новых технологий чрезвычайно велика. У нашей компании и холдинга Mail.ru Group есть все необходимые компетенции и опыт для решения этой задачи», — сказал первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.