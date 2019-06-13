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ФАС прокомментировала информацию о росте цен на плацкартные билеты

13 июня в 14:26 184 просмотра
(ФАС) провела проверку по сообщению о росте цен на проезд в плацкартных вагонах.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела проверку по сообщению о росте цен на проезд в плацкартных вагонах.

О том, что цены поднимутся почти в два раза для ряда направлений, сообщили «Известия» со ссылкой на информацию Общероссийского объединения пассажиров в конце мая. Издание попросило ФАС разобраться в ситуации.

В итоге, по информации РИА Новости, ведомство не выявило необоснованного роста цен на плацкартные билеты на июнь-август 2019 года.

«Основания для антимонопольного реагирования отсутствуют», — пояснили в ФАС.

В ведомстве добавили, что разница цен обусловлена применением скидок на билеты в период с января по июнь 2019 года.


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