ФАС прокомментировала информацию о росте цен на плацкартные билеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела проверку по сообщению о росте цен на проезд в плацкартных вагонах.

О том, что цены поднимутся почти в два раза для ряда направлений, сообщили «Известия» со ссылкой на информацию Общероссийского объединения пассажиров в конце мая. Издание попросило ФАС разобраться в ситуации.

В итоге, по информации РИА Новости, ведомство не выявило необоснованного роста цен на плацкартные билеты на июнь-август 2019 года.

«Основания для антимонопольного реагирования отсутствуют», — пояснили в ФАС.

В ведомстве добавили, что разница цен обусловлена применением скидок на билеты в период с января по июнь 2019 года.