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Единоросс оплатил поездку ребенка на операцию в Москву

13 июня в 15:01 170 просмотров
«Единая Россия» за помощью.

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Кузнечанка Ольга Нестерова обратилась в общественную приемную Кузнецкого городского местного отделения партии «Единая Россия» за помощью.

Женщина рассказала, что ее маленькой дочке необходима дорогостоящая операция в Москве. Сама процедура будет бесплатной. Требовались деньги на проживание мамы малышки и питания.

После обсуждения вопроса Сергей Есяков решил помочь семье. 11 июня он перечислил необходимые средства на счет матери девочки.

«Стоит отметить, что в ходе приема главе семьи Нестеровых секретарь местного отделения партии, депутат Законодательного Собрания области Владимир Кириллов предложил вакансию крановщика в одну из крупных строительных компаний в Кузнецке, так как мужчина долгое время не мог найти работу. Теперь у семьи есть реальная возможность поправить свое материальное положение», — добавили в пресс-службе «Единой России».


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