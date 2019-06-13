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«Дамате» поздравила жителей Спасска и Нижнего Ломова с Днем города

13 июня в 16:06 54 просмотра
«Дамате» выступила партнером мероприятий в честь Дня города в Спасске и Нижнем Ломове Пензенской области.

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Группа компаний «Дамате» выступила партнером мероприятий в честь Дня города в Спасске и Нижнем Ломове Пензенской области.

Участниками мероприятий в двух районах стали около пяти тысяч человек. Крупнейший производитель мяса индейки в России поздравил жителей с праздником и предоставил памятные подарки в различных конкурсах, посвященным компании и ее продукции. Например, ребята рисовали на асфальте завод по переработке мяса индейки и саму птицу.

Кроме этого, в Нижнем Ломове все желающие могли сфотографироваться со специальной ростовой куклой-индюком от «Дамате».

Напомним, группа компаний «Дамате» реализует в шести районах Пензенской области проект по выращиванию и переработке мяса индейки с 2012 года. Основные производственные площадки расположены в Нижнеломовском районе, где на предприятиях компании сегодня трудятся 3100 человек. В этом году планируется обеспечить работой еще 290 работников. В Спасском районе планируется создать в 2019 году 50 рабочих мест.

Фотография: фото предоставлено ГК "Дамате"

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