«Дамате» поздравила жителей Спасска и Нижнего Ломова с Днем города

Участниками мероприятий в двух районах стали около пяти тысяч человек. Крупнейший производитель мяса индейки в России поздравил жителей с праздником и предоставил памятные подарки в различных конкурсах, посвященным компании и ее продукции. Например, ребята рисовали на асфальте завод по переработке мяса индейки и саму птицу.

Кроме этого, в Нижнем Ломове все желающие могли сфотографироваться со специальной ростовой куклой-индюком от «Дамате».

Напомним, группа компаний «Дамате» реализует в шести районах Пензенской области проект по выращиванию и переработке мяса индейки с 2012 года. Основные производственные площадки расположены в Нижнеломовском районе, где на предприятиях компании сегодня трудятся 3100 человек. В этом году планируется обеспечить работой еще 290 работников. В Спасском районе планируется создать в 2019 году 50 рабочих мест.