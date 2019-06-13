Стал известен преемник Муругова, снятого с должности из-за пьяной езды

13 июня в правительстве Пензенской области состоялось заседание антинаркотической комиссии в режиме видеоконференции. Одним из докладчиков стал врио начальника управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей региона.

Повестку заседания озвучил председатель правительства Николай Симонов.

«Вопрос четвертый — «О результатах исполнения предыдущих решений антинаркотической комиссии Пензенской области». Докладчик — Белов Виктор Николаевич, врио начальника управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей», — рассказал он.

Напомним, ранее этот пост занимал Валерий Муругов. На оперативном совещании 27 мая в правительстве губернатор Иван Белозерцев сообщил о том, что освобождает его от должности из-за того, что экс-чиновник, находясь в отпуске, сел за руль пьяным.

Ранее Виктор Белов занимал должность заместителя начальника регионального управления общественной безопасности — начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами.