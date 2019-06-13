На Севере автоледи сбила женщину

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, ВАЗ-21101, которым управляла 23-летняя автоледи, сбил 56-летнюю женщину.
Пензячка в результате аварии получила травмы. Ее доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка.
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В Пензе возле дома № 160 по улице Аустрина произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, ВАЗ-21101, которым управляла 23-летняя автоледи, сбил 56-летнюю женщину.
Пензячка в результате аварии получила травмы. Ее доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка.
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