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На Севере автоледи сбила женщину

13 июня в 15:57 96 просмотров

В Пензе возле дома № 160 по улице Аустрина произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, ВАЗ-21101, которым управляла 23-летняя автоледи, сбил 56-летнюю женщину.

Пензячка в результате аварии получила травмы. Ее доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.


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