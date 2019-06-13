Чижова отреагировала на критику главного нарколога ПФО о дефиците кадров

Врио министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова отреагировала на критику от главного нарколога ПФО, сообщившего, что регион находится на предпоследнем месте в округе по укомплектованности врачами этой специальности.

Прокомментировать этот факт ее попросил один из участников заседания антинаркотической комиссии региона, которое состоялось 13 июня. По его словам, информация о том, что Пензенская область — на предпоследнем месте, прозвучала две недели назад в Оренбурге на окружном семинаре-совещании по вопросам профилактики и борьбы с наркоманией.

Оксана Чижова признала, что на сегодняшний день дефицит врачей-наркологов в регионе сохраняется.

«Но за последнее время проведено множество мероприятий по укомплектованию данной системы психиатрами-наркологами. Мы каждый год принимаем в отрасль новых специалистов, у нас учатся в ординатуре. В этом году есть желающие пойти на обучение именно по специальности «психиатр-нарколог». Поэтому я думаю, что в ближайшее время эта проблема у нас будет закрыта», — отметила она.

Председатель правительства Николай Симонов поручил врио министра взять эту ситуацию на особый контроль.

Ранее информагентство проводило онлайн-брифинг с Оксаной Чижовой, почитать его можно здесь.