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«ТНС энерго Пенза» предпринимает меры, чтобы снизить долги потребителей

13 июня в 16:40 214 просмотров
 «ТНС энерго Пенза» ведет активную работу с недобросовестными потребителями, которые не соблюдают условия договора энергоснабжения в части оплаты энергоресурса.

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» ведет активную работу с недобросовестными потребителями, которые не соблюдают условия договора энергоснабжения в части оплаты энергоресурса.

В ресурсоснабжающей организации напомнили, что у потребителей региона существует задолженность перед компанией в 1,66 млрд рублей (с начала 2019 года увеличилась на 7,7% с 1,54 млрд рублей).

ООО «ТНС энерго Пенза» на постоянной основе использует весь комплекс мер, который предусмотрен законодательством, по урегулированию сложившейся ситуации. Так, должникам регулярно направляют письменные претензии и ограничивают режим потребления электричества, а с руководством крупнейших должников дополнительно проводятся переговоры.

«Руководство гарантирующего поставщика электроэнергии ставит перед органами исполнительной власти региона и муниципальных образований вопрос о повышении платежной дисциплины потребителей. В ходе еженедельных заседаний комиссий по вопросам ЖКХ при правительстве области и администрации Пензы предприятиям коммунального комплекса и распорядителям бюджетных средств неоднократно указывалось на необходимость скорейшей ликвидации просроченной задолженности перед ООО «ТНС энерго Пенза», — сообщили в компании.

Также организация ведет работу по взысканию долгов в судебном порядке. Количество исковых заявлений, поданных энергетиками с января 2019 года, составило 2 147 на общую сумму в 169,07 млн руб. (в 2018 году — 7581 заявление на 987,8 млн рублей), из них:

— к юридическим лицам — 314 исков на 155,31 млн руб.;

— к физическим лицам — 1 833 исков на 13,75 млн руб.

Только за указанный период с неплательщиков было взыскано более 72 млн рублей.

Гарантирующий поставщик электроэнергии наладил тесное сотрудничество со службой судебных приставов, в отношении должников применяются различные меры принудительного характера: блокировка банковских счетов, арест личного имущества и транспортных средств, запрет на выезд за пределы России. Также регулярно проводятся совместные рейды энергетиков и приставов-исполнителей по местам проживания должников.

В ООО «ТНС энерго Пенза» подчеркнули, что деятельность по возвращению долгов за электроэнергию направлена в первую очередь на обеспечение стабильного функционирования энергетического сектора области и будет продолжена в дальнейшем.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО "ТНС энерго Пенза"

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