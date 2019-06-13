Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности

«Проблема — в том, что фактически нельзя решить проблему нехватки специалистов в IT-сфере механическим путем, просто увеличив контрольные цифры, обучая больше программистов. Во-первых, не секрет, что не все выпускники работают по специальности. Во-вторых, у нас достаточно низкий КПД существующих образовательных программ. Качество подготовки в вузах сильно отстает от требований рынка. Не всегда вуз может перестраивать программу под постоянно изменяющиеся реалии: каждый год появляются новые разработки, языки программирования и т. д.

В-третьих, студент должен сам быть адаптивным и быстро перестраиваться под новые разработки. Тут вопрос возникает и к школе, откуда ребенок приходит негибким. Есть базовые проблемы с естественно-научной подготовкой к школе.

Кроме того, почему родители, зная о том, что это супервостребованная, высокооплачиваемая профессия, есть возможность карьеры по всему миру, неограниченный рост зарплаты и так далее, не направляют детей в эту сферу? Они готовы отправлять детей учиться платно на юристов, экономистов, зная, что их чадо будет безработным. А потому что они понимают, что их ребенок не сдаст ЕГЭ на баллы, необходимые для поступления на эту специальность, не осилит программу вуза. Родители не могут волю свою проявить и направить своих детей, чтобы они изучали математику, физику.

В любом случае, люди с сильной математической базой, подготовкой по физике смогут найти себе место в цифровой экономике будущего. Знаю массу примеров, когда из программистов получаются юристы, бухгалтеры, но вот обратной конверсии я никогда не видел.

У нас 30% выпускников 11 класса уезжают из Пензы учиться в другие вузы, если он сдал хорошо ЕГЭ, его ничего не держит. Вопрос в том, чтобы заставить его вернуться обратно после обучения. Для этого нужен чистый город с современной транспортной сферой, воздух должен быть незагазованный, парки, скверы, фонтаны — тогда люди захотят вернуться.

Месяцами висят вакансии в интернете на места с хорошими зарплатами в этой сфере. Например, тестировщик программного обеспечения, а этот человек, которому даже образования высшего не требуется, — минимум будут платить 25 тысяч рублей, начинающий программист — также. Если он продержится на работе полгода, зарплата увеличивается до 50 тысяч рублей, два года — 70 тысяч рублей, а если какие-то уникальные компетенции заработал, — то и 150 тысяч рублей. Если ты в Пензе не платишь конкурентную зарплату, то человек уходит на фриланс или уезжает в Москву.

На рынке дефицит именно профессиональных кадров. Кто-то может сейчас сказать, что он закончил эту специальность и не может найти работу. Вопрос: чем он занимался пять лет обучения? Обычно группа делится на две неравные части: 20 процентов — «мозги», которые мотивированны и хотят работать, они начинают работать с третьего курса, остальные — «балласт», которые мучаются и не могут найти себя по жизни.

Они [в министерстве образования Пензенской области] считают, что все прекрасно. Но проблема есть. Например, много денег вложено в IT-колледж: сделан ремонт, закупается современное оборудование, организовываем современный коворкинг, проводится профессиональная переподготовка преподавателей. Что в итоге происходит? Преподаватель прошел переподготовку, приехал на WorldSkills, его команда победила, он сам хорошо выступил. И какой-нибудь директор московского колледжа видит его и предлагает место с гораздо более высокой оплатой. И преподаватель тут же встает и уезжает. Поэтому нам надо повышать зарплату преподавателям, не всем, а конкретно этим. Иначе все эти миллионы рублей, которые мы вкладываем в переподготовку, будут потрачены зря. Об этом говорить не принято, но так и есть. Зарплата преподавателей в этой сфере должна быть на уровне рынка. Например, учитель русского языка куда еще может пойти, где ему заплатят 100 тысяч? Никуда. А вот преподаватель информатики может получать 100 тысяч, если пойдет работать в IT-компанию.

У нас сейчас некомпетентность в квадрате. Во время перестройки все началось. Многие будущие преподаватели во время перестройки убежали в бизнес. В это же время появилась отсрочка от армии, поэтому очень многие пошли учиться в аспирантуру, чтобы ее получить. Потом им предложили преподавать, они стали профессорами, спустя время они стали сами набирать аспирантов. То есть не очень грамотные люди набрали себе таких же. За 20 лет произошла полная деградация технического образования. Нужно рвать этот порочный круг, а сделать это можно только повышением зарплаты.

Государство предоставляет платформу, но жизненный успех человека зависит только от него. Нельзя же заставить насильно учиться, становиться программистом: государство определяет вектор, а идти по этой дороге или нет — выбор гражданина. Нам даны равные возможности для всех. И при таком образовании кто-то добивается успеха. Я по-доброму отношусь к коллегам, все, что я говорил выше — это в рамках дружеской критики».