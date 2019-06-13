Центробанк опубликовал курсы валют на 14 июня

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 14 июня.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 64,5158 руб. до 64,6314 руб., а курс евро снизился с 73,0448 руб. до 73,0141 руб.

Золото будет стоить 2 775,72 рублей за грамм, серебро — 30,74, платина — 1 687,29, палладий — 2 954,84 руб./гр.