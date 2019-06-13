Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Пензенские депутаты посетили объекты «Территории жизни»
«Они живут в другом мире». Главный телохранитель России — о работе с миллионерами
Рецензия на фильм «Люди Икс: Темный Феникс» (16+)
Наши новости
МКП «Теплоснабжение Пензы» и «Т Пллюс» готовят концессионное соглашение
Пензячка пожаловалась на отсутствие ограждения на набережной
Пензенцам подарили летний праздник мультсериалов
«ТНС энерго Пенза» предпринимает меры, чтобы снизить долги потребителей
Чижова отреагировала на критику главного нарколога ПФО о дефиците кадров
«Дамате» поздравила жителей Спасска и Нижнего Ломова с Днем города
Стал известен преемник Муругова, снятого с должности из-за пьяной езды
В Городе Спутнике выступят «Бурановские бабушки»
Единоросс оплатил поездку ребенка на операцию в Москву
Малыш плачет. Пензенцы ищут хозяина сбитого пса

Пензенцы получат билеты на stand-up «Шац и Мат»

13 июня в 17:46 220 просмотров
«Шац и Мат» (16+). У подписчиков группы «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте» есть возможность получить билеты бесплатно.

" data-title="Пензенцы получат билеты на stand-up «Шац и Мат» — Пенза-пресс, рунет за день">

28 июня в Пензе состоится stand-up «Шац и Мат» (16+). У подписчиков группы «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте» есть возможность получить билеты бесплатно.

Пензенцам предлагают окунуться в историю, которая могла бы стать сценарием для нового реалити-шоу. Но в ней не будет хайпа, только овации. В ней не будет кулис, но будет театр. Это будет игрой, но в жизнь.

Перед пензенцами выступят Антон Борисов и Михаил Шац.

Антон Борисов — один из основателей жанра stand-up комедии в России, а Михаил Шац — автор и ведущий популярных юмористических программ на телеканале СТС, обладатель «ТЭФИ» в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы».

Чтобы стать обладателем билетов, необходимо быть подписчиком группы «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте» и сделать репост записи себе на страницу.

Телефон для справок: 229−222. Купить билет онлайн можно здесь.

Возрастные ограничения — 16+.

Фотография: скриншот - https://vk.com/pleastandup58

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...