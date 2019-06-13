Пензенцы получат билеты на stand-up «Шац и Мат»

28 июня в Пензе состоится stand-up «Шац и Мат» (16+). У подписчиков группы «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте» есть возможность получить билеты бесплатно.

Пензенцам предлагают окунуться в историю, которая могла бы стать сценарием для нового реалити-шоу. Но в ней не будет хайпа, только овации. В ней не будет кулис, но будет театр. Это будет игрой, но в жизнь.

Перед пензенцами выступят Антон Борисов и Михаил Шац.

Антон Борисов — один из основателей жанра stand-up комедии в России, а Михаил Шац — автор и ведущий популярных юмористических программ на телеканале СТС, обладатель «ТЭФИ» в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы».

Чтобы стать обладателем билетов, необходимо быть подписчиком группы «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте» и сделать репост записи себе на страницу.

Телефон для справок: 229−222. Купить билет онлайн можно здесь.

Возрастные ограничения — 16+.