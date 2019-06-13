В Пензе загорелось кладбище на Западной поляне

В Пензе вечером 13 июня в соцсетях появилась информация о пожаре на кладбище, расположенном на Западной поляне.

«Горит весь склон на старых кладбищах у смотровой площадки. Западная — в дыму, пожарные не могут подъехать с ул. Горной из-за ДТП», — написал подписчик группы «Подслушано Западная Поляна».

Как сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова, сообщение о пожаре на русско-польском кладбище на пульт дежурного поступило в 16.15.

«Произошло очаговое возгорание сухой травы и тополиного пуха. Площадь возгорания составила 200−250 квадратных метра», — отметила она.

С огнем борются 12 пожарных с помощью четырех единиц техники.

Анна Шупилова добавила, что проезд со стороны ул. Горной действительно был затруднен, но пожарные расчеты смогли проехать к кладбищу со стороны смотровой площадки.

Напомним, ранее от огня пострадало Митрофаньевское кладбище. Предположительно, причиной стало сжигание мусора.

Сотрудники регионального ГУ МЧС напоминают, что из-за жары и засухи любое неосторожное обращение с огнем может стать причиной пожара и привести к трагедии. Они призывают не поджигать тополиный пух, не разводить открытый огонь, особенно вблизи сухой травы и мусора. Также нельзя оставлять на природе бутылки и отходы, которые могут стать катализаторами пожаров.

Стоит отметить, что в Пензе и ряде районов области введен особый протовопожарный режим. Любое разведение открытого огня запрещено. За нарушение ждет штраф до 4000 рублей, должностных лиц — до 30 тысяч, юридических — до 400 тысяч. Кроме того, виновный в пожаре может понести и уголовное наказание.

