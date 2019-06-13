Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Пензенские депутаты посетили объекты «Территории жизни»
«Они живут в другом мире». Главный телохранитель России — о работе с миллионерами
Рецензия на фильм «Люди Икс: Темный Феникс» (16+)
Наши новости
В Кривозерье загорелся строительный мусор
Появилась информация о пропавшем жителе Кузнецка, уехавшем на велосипеде
В Пензенской области ребенок выпал из окна
Сломался троллейбус. В центре Пензы образовалась пробка
Почему загорелось Митрофаньевское кладбище? Фото последствий пожара
В СКР сообщили подробности гибели мужчины в гараже
В Арбеково в гараже нашли мертвого мужчину
В МЧС прокомментировали пожар у пензенского зоопарка
В районе пензенского зоопарка полыхает дом — соцсети
В Пензе на дорогу повалилась световая опора

В Пензе загорелось кладбище на Западной поляне

13 июня в 18:12 490 просмотров
, расположенном на Западной поляне.

" data-title="В Пензе загорелось кладбище на Западной поляне — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе вечером 13 июня в соцсетях появилась информация о пожаре на кладбище, расположенном на Западной поляне.

«Горит весь склон на старых кладбищах у смотровой площадки. Западная — в дыму, пожарные не могут подъехать с ул. Горной из-за ДТП», — написал подписчик группы «Подслушано Западная Поляна».

Как сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова, сообщение о пожаре на русско-польском кладбище на пульт дежурного поступило в 16.15.

«Произошло очаговое возгорание сухой травы и тополиного пуха. Площадь возгорания составила 200−250 квадратных метра», — отметила она.

С огнем борются 12 пожарных с помощью четырех единиц техники.

Анна Шупилова добавила, что проезд со стороны ул. Горной действительно был затруднен, но пожарные расчеты смогли проехать к кладбищу со стороны смотровой площадки.

Напомним, ранее от огня пострадало Митрофаньевское кладбище. Предположительно, причиной стало сжигание мусора.

Сотрудники регионального ГУ МЧС напоминают, что из-за жары и засухи любое неосторожное обращение с огнем может стать причиной пожара и привести к трагедии. Они призывают не поджигать тополиный пух, не разводить открытый огонь, особенно вблизи сухой травы и мусора. Также нельзя оставлять на природе бутылки и отходы, которые могут стать катализаторами пожаров.

Стоит отметить, что в Пензе и ряде районов области введен особый протовопожарный режим. Любое разведение открытого огня запрещено. За нарушение ждет штраф до 4000 рублей, должностных лиц — до 30 тысяч, юридических — до 400 тысяч. Кроме того, виновный в пожаре может понести и уголовное наказание.

Фотография: скриншот https://vk.com/zpolana

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...