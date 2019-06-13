Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Пензенские депутаты посетили объекты «Территории жизни»
«Они живут в другом мире». Главный телохранитель России — о работе с миллионерами
Рецензия на фильм «Люди Икс: Темный Феникс» (16+)
Наши новости
В Кривозерье загорелся строительный мусор
В Пензе загорелось кладбище на Западной поляне
В Пензенской области ребенок выпал из окна
Сломался троллейбус. В центре Пензы образовалась пробка
Почему загорелось Митрофаньевское кладбище? Фото последствий пожара
В СКР сообщили подробности гибели мужчины в гараже
В Арбеково в гараже нашли мертвого мужчину
В МЧС прокомментировали пожар у пензенского зоопарка
В районе пензенского зоопарка полыхает дом — соцсети
В Пензе на дорогу повалилась световая опора

Появилась информация о пропавшем жителе Кузнецка, уехавшем на велосипеде

13 июня в 18:38 284 просмотра
, которого разыскивали несколько дней. К сожалению, он погиб.

" data-title="Появилась информация о пропавшем жителе Кузнецка, уехавшем на велосипеде — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области появилась информация о 60-летнем мужчине, которого разыскивали несколько дней. К сожалению, он погиб.

По данным регионального управления СКР, о пропаже мужчины стало известно 10 июня. Он уехал из дома и не вернулся. Сотрудники полиции обнаружили его тело 13 июня недалеко от дачного массива.

«Согласно данным первоначального осмотра, каких-либо повреждений на теле мужчины не имеется. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила официальный представитель регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...