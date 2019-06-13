Появилась информация о пропавшем жителе Кузнецка, уехавшем на велосипеде

В Пензенской области появилась информация о 60-летнем мужчине, которого разыскивали несколько дней. К сожалению, он погиб.

По данным регионального управления СКР, о пропаже мужчины стало известно 10 июня. Он уехал из дома и не вернулся. Сотрудники полиции обнаружили его тело 13 июня недалеко от дачного массива.

«Согласно данным первоначального осмотра, каких-либо повреждений на теле мужчины не имеется. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила официальный представитель регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.