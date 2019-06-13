Пензенец потерял 12 тысяч рублей при покупке рыболовных снастей (видео)

Житель Наровчатского района Пензенской области хотел сделать себе приятное и купить редкие рыболовные снасти, но в итоге остался не только без товара, но и без денег.

Хотел качественно порыбачить, а в итоге сам попался на удочку интернет-мошенников. Для 33-летнего жителя Наровчатского района покупка спиннинга и воблера [приманка] на одном из сайтов объявлений обернулась потерей 12 тысяч рублей.

«Позвонил, поговорились с продавцов. Показался очень разбирающимся. Подозрений никаких даже не вызвал. Потом выяснилось, что он работал в рыболовном магазине два года», — рассказал потерпевший Сергей Кочетков.

Мужчина перевел на карту лжепродавцу всю сумму покупки. Тот обещал в течение двух дней отправить посылку из Пскова, где якобы в тот момент проживал. После оплаты злоумышленник перестал выходить на связь. Житель Наровчата поняв, что его обманули, обратился в полицию. Стражи порядка установили, что к совершению преступления может быть причастен житель Ленинградской области 1995 года рождения.

«Сотрудники полиции направились в служебную командировку в Ленинградскую область, где задержали подозреваемого. Его доставили в Наровчатский отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На допросе злоумышленник полностью признал свою вину и пояснил, что разместил объявление о продаже рыболовных снастей, не имея возможности осуществить данную продажу, так как в реальности данного товара у него не было», — прокомментировала дознаватель направления дознания отделения МВД России по Наровчатскому району Екатерина Беспалова.

Подозреваемый полностью возместил местному жителю нанесенный ущерб. Однако перед законом ему ответить придется. По статье «Мошенничество» злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».