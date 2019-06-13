В Пензе трое парней чинили беспредел в стиле 90-х

В Пензе трое парней наводили ужас на горожан, чиня беспредел, который можно сравнить с преступлениями, которыми промышляли злоумышленники в неспокойные 90-е годы.

Как сообщает региональное управление СКР, в начале января 2018 года молодые люди решили напасть на жильцов квартиры, расположеной в доме на улице Володарского. Вечером они надели маски, взяли пневматический газобаллонный пистолет и телескопическую палку. Ворвавшись в квартиру, они стали требовать деньги. Один из парней приставил к лицу потерпевшего пистолет, а затем вместе с подельником избил его, в том числе — с помощью телескопической палки.

Из квартиры злоумышленники забрали 6,4 тысячи рублей. После избиения молодые люди перевезли потерпевших на территорию Пензенского района и заставили одного из них перевести на карту 2 960 рублей. То есть всего соучастники похитили более 9 тысяч рублей, отмечает официальный представитель ведомства Татьяна Махницкая.

Затем у каждого молодого человека были и другие эпизоды бесчинства. Например, один из них 28 января 2018 требовал у знакомого 10 тысяч рублей за якобы оказанную помощь в выбивании долга.

«Встретившись с потерпевшим 29 января 2018 года, несовершеннолетний, продолжая вымогать деньги, ударил его по лицу, а также угрожал распространением сведений, позорящих потерпевшего (о том, что тот якобы занимается сбытом наркотиков). Опасаясь несовершеннолетнего, молодой человек передал ему три тысячи рублей, после чего злоумышленник был задержан сотрудниками УМВД России по Пензенской области», — сообщает Татьяна Махницкая.

В итоге все трое оказались на скамье подсудимых. В зависимости от тяжести преступлений и роли в них они были осуждены. Один получил пять лет лишения свободы, другой — три года условно, третий проведет за решеткой 3,5 года.

Приговор не вступил в законную силу.