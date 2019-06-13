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Пензенцам презентовали обновленную «Малышкину школу» (видео)

13 июня в 19:58 190 просмотров
«Малышкина школа» считают это своей основной задачей. Центр работает на базе детского сада «Лукоморье» в селе Засечном Пензенской области. Этим летом возможности оказания помощи малышам и их родителям расширились. Обновленную «Малышкину школу» презентовали мамам и папам, чьи дети вот-вот переступят порог детского сада.

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Помочь детям и родителям морально подготовиться к яслям и быстрее освоиться в детском саду. Сотрудники консультационного центра «Малышкина школа» считают это своей основной задачей. Центр работает на базе детского сада «Лукоморье» в селе Засечном Пензенской области. Этим летом возможности оказания помощи малышам и их родителям расширились. Обновленную «Малышкину школу» презентовали мамам и папам, чьи дети вот-вот переступят порог детского сада.

Подкорректировать распорядок дня и питания, приучить к горшку, выучить первые слова без стресса для малыша и его родителей — задача практически невыполнимая, но не для тех, кто прошел «Малышкину школу». Проект, который уже второй год реализуется в детском саду села Засечное, призван облегчить детям и родителям привыкание к яслям.

Елена Ключникова в августе 2019 года поведет туда уже третьего ребенка. Несмотря на статус мамы со стажем, перед походом в сад решила заручиться поддержкой профессионалов. Больше всего ее интересовали консультации логопеда. Позже к ним присоединились и активные, развивающие игры с ребенком в стенах садика.

«Мы с удовольствием ходили с малышом, нам понравилось: и ему, и мне. Отсюда его вытаскивали буквально за ноги, потому что очень хороший состав педагогический, много нового узнала для себя как мама», — рассказала Елена Ключникова.

Теперь она вместе с двухгодовалым малышом ждет, когда стартует новый набор в ясельную группу. Проблем с адаптацией у ребенка, уверена мама, не будет. Положительных отзывов от родителей за первый год работы консультационного центра немало. Теперь же, уверены его сотрудники, их станет еще больше. Выигранный грант в рамках нацпроекта «Образование» в размере семи с половиной миллионов рублей позволит расширить возможности «Малышкиной школы»: помимо мастер-классов и совместных занятий родителей с детьми, в центре начнут оказывать индивидуальные, выездные и дистанционные консультации для родителей.

«Теперь у нас будет оборудовано специальное помещение для детей, с которыми будут оставаться воспитатели и работать с ними, пока для родителей проводится очная консультация, на которой мы хотим оказывать компетентные консультации от педагогов, логопедов, логопедов и воспитателей», — сказала заведующая детским садом «Лукоморье» Татьяна Каюкова.

О новых формах работы родителям малышей рассказали в ходе презентации проекта консультационного центра. Ожидается, что все прошедшие «Малышкину школу» придут в детский сад уже в августе 2019 года, сообщает телеканал «Экспресс».


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