В Кривозерье загорелся строительный мусор

Официальный представитель регионального ГУ МЧС Анна Шупилова сообщила ИА «Пенза-Пресс», что на территории частной организации загорелся строительный мусор. Площадь возгорания — 200 квадратных метров. Информация о пожаре поступила на пуль дежурного в 18:43.
С огнем с помощью трех единиц спецтехники борются девять человек.
Напомним, несколько часов назад стало известно о пожаре на кладбище, расположенном на Западной поляне.
Сотрудники регионального МЧС напоминают об опасности разведения открытого огня, поджоге тополиного пуха. Из-за засухи любая неосторожность может стать причиной пожара и трагедии.
Стоит отметить, что в Пензе и ряде районов области введен особый протовопожарный режим. Любое разведение открытого огня запрещено. За нарушение ждет штраф до 4000 рублей, должностных лиц — до 30 тысяч, юридических — до 400 тысяч. Кроме того, виновный в пожаре может понести и уголовное наказание.