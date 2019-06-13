В Кривозерье загорелся строительный мусор

В Пензе вечером 13 июня в соцсети появилась информация о пожаре в Кривозерье. Пользователь разметил фото, на котором видно, что на территории организации вспыхнул огонь.

Официальный представитель регионального ГУ МЧС Анна Шупилова сообщила ИА «Пенза-Пресс», что на территории частной организации загорелся строительный мусор. Площадь возгорания — 200 квадратных метров. Информация о пожаре поступила на пуль дежурного в 18:43.

С огнем с помощью трех единиц спецтехники борются девять человек.

Напомним, несколько часов назад стало известно о пожаре на кладбище, расположенном на Западной поляне.

Сотрудники регионального МЧС напоминают об опасности разведения открытого огня, поджоге тополиного пуха. Из-за засухи любая неосторожность может стать причиной пожара и трагедии.

Стоит отметить, что в Пензе и ряде районов области введен особый протовопожарный режим. Любое разведение открытого огня запрещено. За нарушение ждет штраф до 4000 рублей, должностных лиц — до 30 тысяч, юридических — до 400 тысяч. Кроме того, виновный в пожаре может понести и уголовное наказание.