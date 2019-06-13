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В Кривозерье загорелся строительный мусор

13 июня в 19:38 384 просмотра
соцсети появилась информация о пожаре в Кривозерье. Пользователь разметил фото, на котором видно, что на территории организации вспыхнул огонь.

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В Пензе вечером 13 июня в соцсети появилась информация о пожаре в Кривозерье. Пользователь разметил фото, на котором видно, что на территории организации вспыхнул огонь.

Официальный представитель регионального ГУ МЧС Анна Шупилова сообщила ИА «Пенза-Пресс», что на территории частной организации загорелся строительный мусор. Площадь возгорания — 200 квадратных метров. Информация о пожаре поступила на пуль дежурного в 18:43.

С огнем с помощью трех единиц спецтехники борются девять человек.

Напомним, несколько часов назад стало известно о пожаре на кладбище, расположенном на Западной поляне.

Сотрудники регионального МЧС напоминают об опасности разведения открытого огня, поджоге тополиного пуха. Из-за засухи любая неосторожность может стать причиной пожара и трагедии.

Стоит отметить, что в Пензе и ряде районов области введен особый протовопожарный режим. Любое разведение открытого огня запрещено. За нарушение ждет штраф до 4000 рублей, должностных лиц — до 30 тысяч, юридических — до 400 тысяч. Кроме того, виновный в пожаре может понести и уголовное наказание.

Фотография: скриншот https://vk.com/penza_live?z=photo-118193328_456366844%2Falbum-118193328_00%2Frev

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