Бикфордов шнур. Пензенцев предупреждают об опасности скопления тополиного пуха

В июне Пензу накрыло одеялом из тополиного пуха. Помимо того, что это аллерген, неосторожное обращение с ним может привести к сильным пожарам. Как не допустить этого, напомнили в МЧС.

По словам врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Пензы регионального ГУ МЧС Дмитрия Бондаренко, проблема пожарной безопасности обострилась с появлением на улицах тополиного пуха.

«Повышенную пожарную опасность приобретает весь городской мусор, сухая трава, поскольку тополиный пух имеет свойство скапливаться, особенно вокруг гаражей, сараев и деревянных построек. Небрежно брошенная спичка, непотушенный окурок, забавы детей с огнем — все это может уничтожить не только пух, но и здания, строения, расположенные рядом. Любая искра — и пух вспыхивает, как порох, он в одночасье может превратиться в «бикфордов шнур», по которому огонь молниеносно доберется до зданий и сооружений», - пояснил он.

Чтобы не допустить трагедий, надо:

— очистить от тополиного пуха противопожарные разрывы между жилыми зданиями и хозяйственными постройками;

— ежедневно очищать, убирать и поливать водой придомовые территории, тротуары, дороги и другие места скопления пуха;

— не разводить костры в местах скопления пуха, листьев и мусора;

— курить в специально отведенном месте, не разбрасывая при этом непотушенные окурки и спички.

«Уважаемые родители! Проведите беседы с детьми с целью разъяснения опасности игр со спичками и зажигалками. Расскажите им о недопустимости поджигания сухой травы и тополиного пуха, а также разведения костров в лесу и на территории города», — призвал Дмитрий Бондаренко.

Напомним, из-за жаркой погоды, которая установилась в начале июня, в области введен особый противопожарный режим. На этот период в городе запрещено разводить костры, сжигать мусор, проводить все виды пожароопасных работ с использованием открытого огня, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Во время действия особого режима увеличивается размер штрафов за нарушения. Так, для граждан он составит от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц — от 15000 до 30000 рублей, на юридических лиц — от 400 до 500 тысяч рублей.