Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Пензенские депутаты посетили объекты «Территории жизни»
«Они живут в другом мире». Главный телохранитель России — о работе с миллионерами
Рецензия на фильм «Люди Икс: Темный Феникс» (16+)
Наши новости
Тактаров предложил начинать сессии Гордумы с гимна
Tele2 предоставила бесплатный интернет в первый день за рубежом
В Пензенской области стали производить больше мяса, молока и яиц
После жалобы пензячки заделали опасный провал в асфальте
В Пензе проведут проверку по факту закрытия территорий у медучреждений
В Пензенской области на отдых детей добавили 50 млн рублей
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
МКП «Теплоснабжение Пензы» и «Т Пллюс» готовят концессионное соглашение
Пензенцы получат билеты на stand-up «Шац и Мат»
Пензячка пожаловалась на отсутствие ограждения на набережной

Бикфордов шнур. Пензенцев предупреждают об опасности скопления тополиного пуха

14 июня в 07:30 268 просмотров
, что это аллерген, неосторожное обращение с ним может привести к сильным пожарам. Как не допустить этого, напомнили в МЧС.

" data-title="Бикфордов шнур. Пензенцев предупреждают об опасности скопления тополиного пуха — Пенза-пресс, рунет за день">

В июне Пензу накрыло одеялом из тополиного пуха. Помимо того, что это аллерген, неосторожное обращение с ним может привести к сильным пожарам. Как не допустить этого, напомнили в МЧС.

По словам врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Пензы регионального ГУ МЧС Дмитрия Бондаренко, проблема пожарной безопасности обострилась с появлением на улицах тополиного пуха.

«Повышенную пожарную опасность приобретает весь городской мусор, сухая трава, поскольку тополиный пух имеет свойство скапливаться, особенно вокруг гаражей, сараев и деревянных построек. Небрежно брошенная спичка, непотушенный окурок, забавы детей с огнем — все это может уничтожить не только пух, но и здания, строения, расположенные рядом. Любая искра — и пух вспыхивает, как порох, он в одночасье может превратиться в «бикфордов шнур», по которому огонь молниеносно доберется до зданий и сооружений», - пояснил он.

Чтобы не допустить трагедий, надо:

— очистить от тополиного пуха противопожарные разрывы между жилыми зданиями и хозяйственными постройками;

— ежедневно очищать, убирать и поливать водой придомовые территории, тротуары, дороги и другие места скопления пуха;

— не разводить костры в местах скопления пуха, листьев и мусора;

— курить в специально отведенном месте, не разбрасывая при этом непотушенные окурки и спички.

«Уважаемые родители! Проведите беседы с детьми с целью разъяснения опасности игр со спичками и зажигалками. Расскажите им о недопустимости поджигания сухой травы и тополиного пуха, а также разведения костров в лесу и на территории города», — призвал Дмитрий Бондаренко.

Напомним, из-за жаркой погоды, которая установилась в начале июня, в области введен особый противопожарный режим. На этот период в городе запрещено разводить костры, сжигать мусор, проводить все виды пожароопасных работ с использованием открытого огня, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Во время действия особого режима увеличивается размер штрафов за нарушения. Так, для граждан он составит от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц — от 15000 до 30000 рублей, на юридических лиц — от 400 до 500 тысяч рублей.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...