Пенсии россиян хотят вложить в ветряные электростанции

С такой идеей «Роснано» обратилось в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Там инициативу поддержали.

Для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь, надо на законодательном уровне установить возможный объем вложений как за счет пенсионных резервов, так и за счет накоплений.

В Банке России «Известиям» сообщили, что проект документа уже подготовили. Согласно документу, частные фонды будут иметь возможность вкладывать деньги в социально значимые проекты, в том числе — в альтернативной энергетике.

Эксперты считают, что такое инвестирование перспективно и может решить проблему дефицита электричества в удаленных уголках России. Тем не менее, уверены они, вложения средств будущих пенсионеров в такие разработки пока для России — непозволительная роскошь.