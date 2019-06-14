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Пенсии россиян хотят вложить в ветряные электростанции

14 июня в 07:53 240 просмотров
, например, в строительство ветряных станций, пишут «Известия».

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Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в «зеленую» энергетику, например, в строительство ветряных станций, пишут «Известия».

С такой идеей «Роснано» обратилось в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Там инициативу поддержали.

Для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь, надо на законодательном уровне установить возможный объем вложений как за счет пенсионных резервов, так и за счет накоплений.

В Банке России «Известиям» сообщили, что проект документа уже подготовили. Согласно документу, частные фонды будут иметь возможность вкладывать деньги в социально значимые проекты, в том числе — в альтернативной энергетике.

Эксперты считают, что такое инвестирование перспективно и может решить проблему дефицита электричества в удаленных уголках России. Тем не менее, уверены они, вложения средств будущих пенсионеров в такие разработки пока для России — непозволительная роскошь.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-20897/

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