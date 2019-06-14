В Пензенской области стали производить больше мяса, молока и яиц

В Пензенской области за пять месяцев текущего года отмечается рост показателей в отрасли животноводства.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, за этот период в пензенских хозяйствах произвели 152,9 тыс. тонн мяса скота и птицы — на 23,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также произведено 135,8 тыс. тонн молока, рост показателей на 5% отмечается в крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.

За пять месяцев в хозяйствах региона также произвели 106,7 млн яиц всех видов, в том числе на 73,7% увеличился показатель у КФХ и индивидуальных предпринимателей, он составил 14,3 млн яиц.