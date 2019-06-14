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В Чемодановке жители устроили кровавые разборки — соцсети

14 июня в 09:26 300 просмотров
соцсетях рассказала местная жительница.

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Серьезный скандал разгорелся в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом в соцсетях рассказала местная жительница.

По словам женщины, якобы одна группа людей «восстала» против другой, конфликт назревал давно, а сейчас разгорелась война.

«Что было в селе — сложно передать словами, пострадали невинные граждане. Полиция и «скорая» только лишь мчатся в село», — сообщила автор поста.

Одна из пользователей рассказала, что все якобы началось из-за того, что к одной девушке начали приставать парни.

«Наши заступиться решили, одного пырнули, и пошло-поехало, местные еще недовольны были, что полиция вроде как не ехала долго», — написала она.

Официальных комментариев по данному факту пока нет. В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что ситуация выясняется.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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