Серьезный скандал разгорелся в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом в соцсетях рассказала местная жительница.

По словам женщины, якобы одна группа людей «восстала» против другой, конфликт назревал давно, а сейчас разгорелась война.

«Что было в селе — сложно передать словами, пострадали невинные граждане. Полиция и «скорая» только лишь мчатся в село», — сообщила автор поста.

Одна из пользователей рассказала, что все якобы началось из-за того, что к одной девушке начали приставать парни.

«Наши заступиться решили, одного пырнули, и пошло-поехало, местные еще недовольны были, что полиция вроде как не ехала долго», — написала она.

Официальных комментариев по данному факту пока нет. В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что ситуация выясняется.