Сотрудники Австралийского национального университета выяснили, что переедание не только грозит ожирением и развитием диабета, но и разрушительно действует на мозг.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на MedicalExpress, в последнее время многие люди ежедневно потребляют примерно на 650 килокалорий больше, чем полвека назад. И это — одна из причин снижения функций мозга, что может привести к развитию деменции*.

«Мы обнаружили доказательства того, что нездоровое питание и отсутствие физических упражнений в течение длительного периода сильно повышает риск развития диабета второго типа и значительно снижает функции мозга, что грозит деменцией. Мы увидели, что здоровье мозга из-за неправильного питания может ухудшиться гораздо раньше, чем считалось ранее. Так, сегодня ущерб от нездоровых пищевых привычек становится практически необратимым, когда человек достигает среднего возраста», — рассказал профессор Николас Шербуин.

По его словам, исследователи также узнали, что существует взаимосвязь между диабетом второго типа и быстрым ухудшением работы мозга. Специалисты отмечают, что 650 «лишних» килокалорий человек может получить, заказав стандартный набор блюд в заведении быстрого питания: гамбургер, картошку фри и стакан сладкой газировки.

*Деменция — приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и навыков (по материалам «Википедии»).