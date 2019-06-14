Еще 12 стобалльников. Стали известны результаты ЕГЭ по химии и истории

В Пензенской области стали известны результаты ЕГЭ по химии и истории. Работы еще 12 выпускников школ региона были оценены на высший балл.

Экзамены по данным профилям состоялись 31 мая. Итоговую аттестацию по истории прошли 844 школьника, 118 работ получили от 80 до 100 баллов и пять — 100 баллов. Полностью справились с заданиями выпускники из школы № 8 г. Каменки, а также из пензенских школ № 52, № 60 и гимназий № 13 и № 44. Как сообщает пресс-служба регионального минобра, в прошлом году высший балл получила лишь одна работа.

Не справились с ЕГЭ 3,7% выпускников, в прошлом году их было 5,2%.

Экзамен по химии сдавали 738 школьников. Стобалльников — семь, столько же, сколько в 2018 году. Отличились ребята из школы № 2 г. Белинского, № 225 г. Заречного, № 58 и № 68 г. Пензы, а также из гимназий «САН», № 44 и лицея № 55. От 80 до 100 баллов получили 105 работ. Минимальный порог преодолел 91,1% выпускников — на 0,3% больше, чем в прошлом году.

Таким образом, по итогам пяти экзаменов 20 работ пензенских 11-классников получили высший балл. Ранее информагентство писало о восьми выпускниках, которые сдали на 100 баллов ЕГЭ по литературе и математике профильного уровня.

Следующими станут известны результаты ЕГЭ по русскому языку, их выпускники узнают не позднее 20 июня.