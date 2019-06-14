Еще 12 стобалльников. Стали известны результаты ЕГЭ по химии и истории

Экзамены по данным профилям состоялись 31 мая. Итоговую аттестацию по истории прошли 844 школьника, 118 работ получили от 80 до 100 баллов и пять — 100 баллов. Полностью справились с заданиями выпускники из школы № 8 г. Каменки, а также из пензенских школ № 52, № 60 и гимназий № 13 и № 44. Как сообщает пресс-служба регионального минобра, в прошлом году высший балл получила лишь одна работа.
Не справились с ЕГЭ 3,7% выпускников, в прошлом году их было 5,2%.
Экзамен по химии сдавали 738 школьников. Стобалльников — семь, столько же, сколько в 2018 году. Отличились ребята из школы № 2 г. Белинского, № 225 г. Заречного, № 58 и № 68 г. Пензы, а также из гимназий «САН», № 44 и лицея № 55. От 80 до 100 баллов получили 105 работ. Минимальный порог преодолел 91,1% выпускников — на 0,3% больше, чем в прошлом году.
Таким образом, по итогам пяти экзаменов 20 работ пензенских 11-классников получили высший балл. Ранее информагентство писало о восьми выпускниках, которые сдали на 100 баллов ЕГЭ по литературе и математике профильного уровня.
Следующими станут известны результаты ЕГЭ по русскому языку, их выпускники узнают не позднее 20 июня.