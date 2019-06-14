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В России оклад судей всех уровней будет увеличен

14 июня в 10:15 60 просмотров

С 1 октября 2019 года оклады российских судей будут повышены. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Как сообщает «Российская газета», должностные оклады судей вырастут на 4,3%. Финансирование расходов, связанных с реализацией указа, возложено на правительство РФ.

Прибавка коснется судей всех категорий: от мировых до тех, кто работает в конституционном и верховных судах. На 4,3% вырастет ежемесячное денежное вознаграждение и ежеквартальное денежное поощрение. Кроме того, будет увеличено ежемесячное пожизненное содержание судей, ушедших в отставку.

Повышение затронет и присяжных заседателей, ведь выплачиваемое им вознаграждение рассчитывается от должностного оклада судьи.


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