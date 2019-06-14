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Тактаров предложил начинать сессии Гордумы с гимна

14 июня в 10:15 54 просмотра

Глава Пензы Николай Тактаров 14 июня на внеочередной сессии Гордумы предложил нововведение.

«Новому составу Гордумы пожелал бы, чтобы после слов: «Сессия объявляется открытой», — звучал гимн», — сказал он.

Депутаты между собой стали обсуждать, каким это должен быть гимн — России или Пензенской области. Ответа на вопрос так и не прозвучало. Николай Тактаров предложил обсудить это на августовской сессии пензенской Гордумы.

Напомним, в настоящее время в Законодательном Собрании практикуется начинать заседания с гимна Пензенской области. Новый состав Гордумы станет известен после сентябрьских выборов.


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