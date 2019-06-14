Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
«Они живут в другом мире». Главный телохранитель России — о работе с миллионерами
Малыш плачет. Пензенцы ищут хозяина сбитого пса
Наши новости
Компанию «Термодом» занесли в Галерею почета и славы Пензенской области
Мордашка — в ранах. Пензенцы спасают котика со страшной болезнью
В Пензенской области увеличится производство свинины
Депутаты в Пензе вновь вернулись к вопросу о переводе часов
«Дышит на меня перегаром». Депутата возмутило поведение инспектора ДПС
Пензенцы рассказали о «дырявой» дороге в Каменском районе
Главврач станции переливания крови в суде отрицает свою вину
Пензенец рассказал о постройке, которая может стать причиной ДТП
Леонид Левин ответил на вопросы пензенцев
Пензенцев предупреждают о гигантской пробке на ул. Карпинского

Мэр поручил департаменту ЖКХ осмотреть все кладбища

14 июня в 11:38 296 просмотров
, в том числе — по благоустройству города.

" data-title="Мэр поручил департаменту ЖКХ осмотреть все кладбища — Пенза-пресс, рунет за день">

На совещании в администрации Пензы чиновники обсудили актуальные вопросы, в том числе — по благоустройству города.

«16 июня православные верующие отмечают Троицу. Накануне пройдет родительская суббота, когда жители традиционно посещают могилы своих близких. Департаменту ЖКХ города сегодня необходимо пройти по всем кладбищам, организовать уборку и вывоз оставшегося мусора с их территорий», — поручил мэр Виктор Кувайцев.

Также собравшиеся обсудили текущую ситуацию по ремонту дворов, дорог. Глава администрации Пензы отметил, что необходимо постоянно следить за качеством выполняемых работ.

Кроме того, в ходе совещания Виктор Кувайцев поднял вопрос организации летнего отдыха детей. На 20 площадках в разных районах города с ребятами занимаются дворовые тренеры. Юные пензенцы играют в футбол, волейбол, баскетбол, а также подвижные игры и «веселые старты». В задачу тренеров входит организация дворовых футбольных команд, среди которых в дальнейшем проводятся районные и городские соревнования по мини-футболу. Работа проводится в рамках реализации проекта «Детский спорт», сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Дети занимаются с удовольствием, все площадки должны быть задействованы», — подчеркнул мэр.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_privesti_v_poryadok_territorii_kladbishch/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...