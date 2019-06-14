Мэр поручил департаменту ЖКХ осмотреть все кладбища

На совещании в администрации Пензы чиновники обсудили актуальные вопросы, в том числе — по благоустройству города.

«16 июня православные верующие отмечают Троицу. Накануне пройдет родительская суббота, когда жители традиционно посещают могилы своих близких. Департаменту ЖКХ города сегодня необходимо пройти по всем кладбищам, организовать уборку и вывоз оставшегося мусора с их территорий», — поручил мэр Виктор Кувайцев.

Также собравшиеся обсудили текущую ситуацию по ремонту дворов, дорог. Глава администрации Пензы отметил, что необходимо постоянно следить за качеством выполняемых работ.

Кроме того, в ходе совещания Виктор Кувайцев поднял вопрос организации летнего отдыха детей. На 20 площадках в разных районах города с ребятами занимаются дворовые тренеры. Юные пензенцы играют в футбол, волейбол, баскетбол, а также подвижные игры и «веселые старты». В задачу тренеров входит организация дворовых футбольных команд, среди которых в дальнейшем проводятся районные и городские соревнования по мини-футболу. Работа проводится в рамках реализации проекта «Детский спорт», сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Дети занимаются с удовольствием, все площадки должны быть задействованы», — подчеркнул мэр.