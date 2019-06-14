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Пензенцев предупреждают о гигантской пробке на ул. Карпинского

14 июня в 12:26 480 просмотров

В Пензе на улице Карпинского из-за ремонтных работ образовалась гигантская пробка. Об этом информагентству сообщила местная жительница.

Девушка прислала в редакцию «Пенза-Пресс» фотографии затора.

«Простояла в пробке 20 минут. Застряла в 11.20, вылезла только в 11.38. Машины ехали очень медленно. Кто-то не мог ждать так долго и разворачивался. Ищите пути объезда, тут все очень плохо», — рассказала она.

Пензячка добавила, что затор образовался из-за ремонта. Она пояснила, что рабочие раскопали всю проезжую часть возле магазина «Узбекистан». Машины стоят практически от памятника Победы.

«Засыпали этот участок щебенкой, пришлось частично заезжать на парковку магазина, чтобы не угодить в яму», — сказала девушка.

Но все же нашелся тот, кто решил проехать по щебню и провалился. В группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте» очевидец опубликовал фото «утонувшей» «двенадцатой». Судя по снимку, машина провалилась передними колесами.

Официальной информации нет.

Фотография: фото читателя ИА "Пенза-Пресс", скриншот - https://vk.com/sova_penza

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