Леонид Левин ответил на вопросы пензенцев

От лица жителей «Зари» к политику обратилась многодетная мама, она просила взять на контроль планируемое строительство школы. Большое количество учеников вынуждены добираться в соседние школы Арбеково за несколько километров от дома.

«Получено положительное заключение по проектно-сметной документации, активная фаза строительства запланирована на 2020−2021 годы», — рассказал депутат. Кроме того по его словам, для Пензенской области в 2020 году будет увеличена федеральная субсидия на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях с 371 миллиона рублей до 402 миллионов рублей.

В интересах предпринимательского сообщества региона к парламентарию обратились уполномоченный по правам предпринимателей в Пензенской области Карим Кузахметов и руководитель Комитета по предпринимательству при торгово-промышленной палате региона Валерий Шуваев. По их словам, у предпринимателей вызывают серьезные опасения инициированные налоговиками судебные разбирательства с неоднозначными обвинениями собственников в уходе от налогов по так называемой схеме «дробления бизнеса».

«Имеющаяся в настоящее время судебная практика не дает однозначного ответа на проблему. Данная тема вызывает много вопросов, и требует детального изучения в каждом отдельном случае. Для объективного решения о том необходимы ли уточнения в законодательстве нужно понимать позицию Федеральной налоговой службы России и других профильных структур», — сообщил Леонид Левин.

В ходе встречи была достигнута договоренность о проведении совместной работы по обобщению практики взаимодействия с Федеральной налоговой службой и получению консолидированной позиции торгово-промышленной палаты России, сообщили в общественной приемной депутата.

Отдельно стоит отметить обращение мамы двоих детей, она выразила опасение, что она может быть исключена из участия в федеральной программе по улучшению жилищных условий в связи с достижением ею предельного возраста. Депутат Государственной Думы проверил соблюдение законодательства в отношении заявительницы и в прошлом месяце женщина получила заветный сертификат. Сейчас она готовиться к приобретению собственного жилья, а на прием пришла, чтобы пригласить Леонида Левина на новоселье.