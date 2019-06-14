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Главврач станции переливания крови в суде отрицает свою вину

14 июня в 13:34 296 просмотров

В Пензе 14 июня прошло заседание по делу главврача областной станции переливания крови. Татьяну Крылову обвиняют в превышении должностных полномочий.

На заседании присутствовала редактор информагентства «Пенза-Пресс» Галина Попова.

«Я уже ранее говорила, что не совершала того преступления, в котором меня обвиняют. Материалами уголовного дела моя вина не доказана и не нашла своего подтверждения в ходе следствия», — отметила Татьяна Крылова.

По ее словам, доводы обвинения о том, что ею принято оборудование, которое не имело права работать в России, а также о том, что причинен ущерб, опровергаются документацией и не находят подтверждения. Более того, она отметила, что задержка поставки модуля не повлияла на работу центра, доказательств обратного не представлено.

«Решения в рамках исполнения контракта мною лично никогда не принимались, данный вопрос находился на контроле правительства, министерства здравоохранения, прокуратуры и следственных органов. Это подтвердили свидетели, и это подтверждается документацией. Считаю, что в данном случае в просрочке с предоставлением регистрационных удостоверений и других документов моей вины нет. Я просто не могла совершить того, в чем меня обвиняют», — сказала Татьяна Крылова.

Также она напомнила, сколько было сделано ею за время работы, о тех наградах, которые получала.

«Я не могла своими действиями дискредитировать лечебное учреждение. Прошу вынести в отношении меня оправдательный приговор», — завершила она.

Также она добавила, что модуль заработает в июле.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, главврача областного клинического центра крови Татьяну Крылову подозревают в превышении должностных полномочий. В суд дело передали в начале 2019 года. По версии следствия, в октябре 2014 года по результатам проведения аукциона главный врач заключила контракт с организацией на поставку медицинского модуля «Служба крови». Однако выяснилось, что у организации не было удостоверения, подтверждающего право госрегистрации поставляемого медицинского изделия, и женщина якобы знала об этом. Поставщику перечислили более 145 млн рублей.


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