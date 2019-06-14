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Пензенец рассказал о постройке, которая может стать причиной ДТП

14 июня в 13:19 312 просмотров
Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс» за помощью. Он рассказал, что на Севере стоит заброшенная металлическая постройка, которая мешает обзору при выезде на дорогу.

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Мужчина обратился в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс» за помощью. Он рассказал, что на Севере стоит заброшенная металлическая постройка, которая мешает обзору при выезде на дорогу.

«Обещанного три года ждут? Многострадальная стройка возле дома № 32 по улице Сумской давно окончена. Магазин успешно работает, а убрать за собой они, видимо, не хотят. Оставили бытовку, которая мешает обзору на выезде из двора. Такая же ситуация — и при въезде, автомобили не видят, что за ним происходит, потому с легкостью могут сбить ребенка или, например, маму с коляской, тем более сейчас — каникулы. Я думаю, самое время установить владельца этой груды железа и попросить убрать», — написал горожанин.

Информагентство направило официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться с этой ситуацией.

Фотография: фото автора жалобы

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