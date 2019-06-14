Онлайн-брифинг с управляющим банка «Открытие» в Пензенской области

В ИА «Пенза-Пресс» 13 июня прошел брифинг с управляющим банка «Открытие» в Пензенской области Марией Кипуровой. Публикуем самые актуальные вопросы и ответы на них.

Вопросы от юридических лиц

1. Сергей: Слышал, что Пензенская область планирует присоединиться к закону о самозанятых. Можно ли будет в вашем банке открыть счет для удержания налога на профессиональный доход? Можно ли будет взять кредит со сниженным процентом для расширения бизнеса?

Мария Кипурова: Для того, чтобы заплатить налог на профессиональный доход, можно использовать любой текущий или расчетный счет. Отдельной кредитной программы для самозанятых граждан пока нет, но мы учитываем все пожелания и возможности для подбора наиболее подходящего кредитного продукта из нашей обширной линейки.

2. Андрей: У меня есть стартап, под который я уже получал грант от одной российской компании. Деньги заканчиваются, а бизнес требует развития. Могу ли я получить в вашем банке кредит без имущественного обеспечения?

Мария Кипурова: Да, в банке «Открытие» можно получить кредит без имущественного обеспечения, так как мы не работаем в строгой ломбардной логике. У нас — гибкий подход к принятию решений, мы основываемся на потребностях клиента. Наличие твердого залога не является обязательным условием. Мы широко практикуем выдачу частично обеспеченных кредитов, привлечение поручительства гарантийного фонда в качестве обеспечения, есть кредиты и полностью без залогов. Банку крайне важно всесторонне оценить финансовое состояние заемщика, чтобы понять, насколько он платежеспособен. Понимание бизнеса и финансов клиента даст ответ и на вопрос о сумме кредита, на который может он рассчитывать.

3. Петр: Я руководитель организации, сейчас хотим перевести счет и зарплатный проект в другой банк. Слышал, что некоторые банки дают личные бонусы для руководителей (сниженная ипотечная ставка, сниженная ставка по потребительским кредитам и т. д). В вашем банке есть подобная практика?

Мария Кипурова: Вы правы, для сотрудников и руководителей организаций, находящихся на зарплатном обслуживании, в нашем банке предлагается сниженная ставка в рамках программ кредитования, а также специальные предложения по другим продуктам.

4. Алексей: Читал, что банк «Открытие» тесно сотрудничает с правительством Пензенской области. Какие совместные программы уже запущены? Что в планах?

Мария Кипурова: Действительно, 14 февраля 2019 в Сочи президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения банк готов участвовать в социально-экономическом развитии региона, предлагать людям много высококачественных банковских продуктов. На сегодняшний день у банка «Открытие» — одни из самых выгодных банковских продуктов для физических и юридических лиц. Банк постоянно совершенствует свою продуктовую линейку, дополняет и дорабатывает ее. Также, банк «Открытие» активно поддерживает малый и средний бизнес, у банка существует ряд специальных программ для финансирования и поддержки предпринимателей. Кроме этого, банк выступает партнером различных форумов и мероприятий для поддержки малого и среднего бизнеса.

5. Михаил: Какие нужно предоставить документы, чтобы получить кредит на открытие бизнеса? Как-то проверяется история учредителя (имеется ввиду его прошлые успехи в бизнес-деятельности)?

Мария Кипурова: Банк «Открытие» не предоставляет кредитные средства на запуск нового бизнеса, потому что мы не можем оценить риски и рассчитать потенциальную возможность обслуживания заемщиком кредита. Исключением является кредитование нового направления компании (может быть иное юридическое лицо или ИП) при рассмотрении данных по уже функционирующему бизнесу. Опыт предпринимателя в иных проектах при рассмотрении кредитной заявки в обязательном порядке учитывается банком.

6. Игорь Алексеевич: Возможно ли открытие специального счета для участников закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ в вашем банке.

Мария Кипурова: Банк «Открытие» является уполномоченным банком и входит в утвержденный перечень банков для открытия и ведения специальных счетов. Банк аккредитован на всех электронных торговых площадках. Специальный счет создается за один день без визита в банк, специалист сам приезжает к клиенту и оформляет необходимые документы. При наличии расчетного счета ведение специального счета для участников государственных закупок является бесплатным, а также предполагает начисление процентов на остаток.

7. Олег Николаевич: У меня есть ИП и ООО, открыты расчетные счета. Тарифы постоянно пересматриваются в большую сторону. Каким образом можно «заморозить» стоимость обслуживания?

Мария Кипурова: Действительно, инфляция не обходит стороной и банковские услуги. Мы предлагаем клиентам не переплачивать за то, чем они не пользуются. Так, мы внедрили тарифные пакеты, которые подбираются исходя из активности клиента (количества платежей, наличия либо отсутствия операций с наличными денежными средствами и др.). В банке действуют несколько пакетов расчетно-кассового обслуживания, которые отвечают потребностям разного бизнеса — от стартапов до крупных компаний, ведущих в том числе и внешнеэкономическую деятельность. Мы также рекомендуем клиентам оформлять соглашения о неснижаемом остатке на расчетном счете, получая тем самым дополнительный доход, который может полностью перекрыть затраты на ведение счета.

8. Ольга Иванова: У меня — бизнес в Саратове и Пензе. Приходится постоянно бывать то там, то здесь, при этом возникает потребность в наличных денежных средствах. Расчетный счет открыт в Пензе. Мой обслуживающий банк не дает мне возможности снимать средства в Саратове, у вас — такая же привязка к «домашнему» региону?

Мария Кипурова: Наш банк дает возможность сквозного обслуживания по всей территории Поволжья в любых городах, имеющих представительство банка. Помимо этого, вопрос с наличностью может быть решен с применением корпоративной карты, которая позволяет снимать средства организации в банкомате без траты времени на обращение в отделение.

Вопросы от физических лиц

1. Ирина: Официально не работаю, но на банковский счет ежемесячно приходят деньги. Мой основной источник дохода — это сдача собственной недвижимости в аренду (ИП не открывала). Могу ли я претендовать в таком случае на получение потребительского кредита в банке «Открытие»?

Мария Кипурова: Для получения потребительского кредита банку требуется подтверждение от работодателя факта занятости заемщика, без данного подтверждения банк кредит предоставить не может.

2. Ольга: У меня есть жилищный сертификат, могу ли я его использовать как первоначальный взнос при оформление ипотеки?

Мария Кипурова: Да, можете, если его хватает на первоначальный взнос, но выдача будет после государственной регистрации, после того, как денежные средства от жилищного сертификата поступят продавцу.

3. Ирина: Добрый день! Бывают ситуации, когда стоимость квартиры меняется каждый день! Как скоро вы можете выйти на сделку?

Мария Кипурова: По первичному жилью выход на сделку возможен в течение суток, по вторичному — до трех суток при предоставлении полного пакета документов.

4. Лера: Есть небольшие средства, хочется их выгодно вложить, чтобы они приносили доход. Что посоветуете?

Мария Кипурова: Ставки по вкладам снижаются в последнее время. Поэтому советую обратить внимание на комбинированный продукт, который предлагает наш банк. В его состав входят классический банковский депозит и инвестиционная составляющая. Потенциальная доходность по данному продукту выше, подробнее об условиях можно узнать на нашем сайте WWW.OPEN.RU.

5. Гость: Могу ли я с помощью вашего банка приобрести квартиру в ипотеку в другом городе. Например, заявка подается в Пензе, а объект и продавцы находятся в Москве?

Мария Кипурова: Да, такие сделки в банке «Открытие» проводятся, все документы готовятся в Пензе, а на выдачу и подписание кредитного договора вы отправляетесь в Москву (в удобный по расположению офис).

6. Сергей: Есть ли у вас страховые продукты? Если да, то существуют ли бонусы по ним для клиентов «Открытия»?

Мария Кипурова: Да, вместе с нашими партнерами-страховыми компаниями мы предлагаем следующие продукты: страхование автомобиля, имущества, а также иных рисков. Подробно о содержании вы можете узнать в наших отделениях.

7. Олеся: Будут ли снижаться ставки по ипотеке? Стоит ли подождать или брать сейчас?

Мария Кипурова: В данной момент банк не планирует снижение процентных ставок по ипотечным кредитам, стоимость недвижимости с каждым днем возрастает, поэтому, естественно, заняться решением жилищных вопросов лучше уже сейчас.

8. Анна: Слышала, что для того, чтобы процент по кредиту был ниже, нужно начинать делать кредитную историю и брать минимальные займы. Правда ли это, и что нужно сделать для того, чтобы процент был меньше?

Мария Кипурова: Банк формирует процентную ставку по кредиту исходя из комплексного анализа данных по конкретному клиенту. Учитывается, в том числе, и кредитная история клиента, своевременность и полнота платежей по действующим и погашенным кредитам.

9. Светлана: Есть ли такой ипотечный займ, при котором нет первоначального взноса либо его сумма очень небольшая? Какое влияние подобные условия окажут на непосредственный размер кредита?

Мария Кипурова: Без первоначального взноса наш банк не предоставляет ипотечный кредит, но в качестве него можно использовать разные жилищные сертификаты.

10. Алина: В прошлом году пыталась получить в вашем банке потребительский кредит, но мне отказали — плохая кредитная история. Сейчас мой доход — довольно высокий, есть ли смысл обращаться к вам еще раз спустя год? История как-то обнуляется со временем?

Мария Кипурова: Вы имеете право через 30 дней повторно обратиться в наш банк с заявкой на кредит, она будет рассмотрена. Обращаем ваше внимание, что заявку можно подать также дистанционно — через сайт банка WWW.OPEN.RU.

11. Инга: Собираемся с мужем в Грецию. Сейчас выбираем «выгодную» карту для платежей в другой стране. У вас есть интересные продукты?

Мария Кипурова: Да, например, у нас есть дебетовая OPEN-карта. Более подробно ознакомиться с условиями, а также заказать данную карту можете на нашем сайте WWW.OPEN.RU.

12. Олег: Ставки по вкладам все меньше и меньше. Учитывая инфляцию, это дело с каждым годом становится все бесполезнее и бесполезнее. Какая максимальная ставка в вашем банке? И ожидать ли россиянам повышения ставок до докризисного периода?

Мой второй вопрос. Помимо вкладов, какие еще варианты предлагает банк «Открытие» для увеличения капитала своих клиентов?

Мария Кипурова: Вы правы, тенденция по снижению ставок по вкладам есть. Наш банк сегодня предлагает комбинированный продукт, в состав которого входит классический банковский депозит и инвестиционная составляющая. Потенциальная доходность в итоге будет выше, нежели в классическом депозите. Более подробную информацию вы можете получить в наших офисах или на сайте WWW.OPEN.RU.

13. Анна: Читала, что банк «Открытие» планировал делать специальные условия для кредитов многодетным семьям. Данная программа уже работает?

Мария Кипурова: Программа по ипотеке для многодетных семей пока в разработке, ожидаем, что она начнет действовать в 4 квартале 2019 года.

14. Светлана: Не являюсь клиентом банка. Но, по моим наблюдениям, банкоматов «Открытия» в ТЦ Пензы очень мало. Как-то планируете развивать их сеть, ведь это один из критериев при выборе банка.

Мария Кипурова: Развитие сети банкоматов пока не предполагается, но в настоящее время банк «Открытие» массово выпускает «OPENCARD», которая дает возможность пользоваться банкоматами любых банков в России без исключения, комиссия за выдачу наличных при этом отсутствует.

15. Михаил: Мне 69 лет, я на пенсии. Пенсия хорошая, но другого дохода нет. Хотел взять кредит на подарок внуку. Даете ли вы их людям преклонного возраста?

Мария Кипурова: Да, банк предоставляет кредит пенсионерам. Для неработающих пенсионеров предусмотрена специальная программа. Максимальных возраст на момент погашения кредита не должен превышать 75 лет.