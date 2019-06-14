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Белозерцев прокомментировал ситуацию с конфликтом в Чемодановке

14 июня в 14:31 548 просмотров

Пензенцы написали губернатору Ивану Белозерцеву на его страничку в instagram по поводу конфликта жителей в Чемодановке. Глава региона откликнулся на обращения.

«Уважаемые подписчики, дорогие земляки. По ситуации в Чемодановке. Я лично переговорил с врио начальника УМВД по Пензенской области и главой администрации района, ситуация — на общем жестком контроле, специалисты выясняют причины конфликта и все обстоятельства. Прошу воздержаться от преждевременных выводов», — написал Иван Белозерцев.

Напомним, в соцсетях распространилась информация об инциденте в селе Чемодановка, который произошел вечером 13 июня. В результате конфликта двух групп жителей, который, по сведениям пресс-службы регионального УМВД, случился на бытовой почве, пострадали пять человек, двое из них — в больнице. По факту происшествия возбуждены уголовные дела.


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