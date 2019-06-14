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«Дышит на меня перегаром». Депутата возмутило поведение инспектора ДПС

14 июня в 14:59 994 просмотра
, накопились вопросы к работе Госавтоинспекции.

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Депутат Гордумы Пензы Анатолий Овчаренко предложил пригласить на одно из заседаний руководителя областного УГИБДД Александра Курчатова. По словам парламентария, накопились вопросы к работе Госавтоинспекции.

«Надо пригласить на сессию [Александра] Курчатова, с его стороны я вижу серьезные упущения. Работники ДПС позволяют себе не совсем правильные действия. Например, в 7.30 меня на ул. Зои Космодемьянской проверяли на алкоголь, а сам сотрудник стоял и дышал на меня перегаром. Когда я ему на это указал, он сказал, что сегодня не пил, пил вчера. Ответ прекрасный! Кто их инструктирует? Как они себя ведут, как хозяева положения! Должна быть культура», — возмутился он.

Кроме того, есть ряд других вопросов, по мнению депутата, которыми должна заниматься Госавтоинспекция: по-прежнему не решен вопрос с парковкой большегрузов на обочинах, организация пешеходных переходов хромает, люди часто переходят дорогу как попало.

«Конечно, он [Александр Курчатов] скажет, что он федерал, нам не подчиняется, но он живет в городе», — отметил он.

По поводу парковки на обочинах высказался мэр Виктор Кувайцев. По его словам, администрация со своей стороны работу проводит, так, разработан порядок действий по эвакуации бесхозных машин.


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