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Депутаты в Пензе вновь вернулись к вопросу о переводе часов

14 июня в 15:24 362 просмотра

14 июня на внеочередной сессии Гордумы Пензы депутаты опять вернусь к вопросу перевода часов.

«Давайте вернемся к вопросу о переходе в другой часовой пояс. В девять часа вечера темно, в полтретьего ночи — светло. Очень много пожеланий от избирателей», — предложил депутат.

«Полагаю, в зале нет возражающих. Мы опережаем Москву на 50 минут в нашей широте. И это играет существенную роль. Вопрос — в том, как это осуществить», — отметил глава города Николай Тактаров.

В аппарате Думы ответили, что для того, чтобы поменять часовой пояс в Пензенской области, нужна либо инициатива депутата Госдумы от Пензенской области, либо инициатива Законодательного Собрания, которую направят в нижнюю палату российского парламента.

«Но вопрос непростой, проводится масштабное исследование вопроса, предоставляется экспертиза заинтересованных организаций в части растениеводства, благополучия населения и так далее. Вопрос в любом случае быстро не решится», — отметил представитель аппарата.

Напоминаем, жители неоднократно и сами поднимали вопрос перехода в другой часовой пояс. С просьбой вернуть «летнее» и «зимнее» время в редакцию регулярно обращаются те, кого существующее положение вещей в корне не устраивает.


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