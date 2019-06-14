В Пензенской области увеличится производство свинины

В пресс-центре регионального правительства отметили, что этот проект — уникальный для России с точки зрения содержания животных и биологической безопасности. Комплекс построили вблизи села Дубенское. Он состоит из восьми корпусов, имеет полностью замкнутый цикл производства. На площадке установлены автоматические системы кормления животных, в помещениях осуществляется компьютеризованный климат-контроль, на самом современном уровне обеспечена санитарно-гигиеническая защита комплекса.

«По объему производства мяса мы входим в десятку лучших регионов страны. Сегодня наша задача — увеличение внутреннего потребления зерна. В последние годы мы получаем урожаи зерновых объемом около 2 млн тонн, вышли на лидирующие позиции в ПФО. Мы должны поставлять это зерно для нужд животноводства. Другая, не менее важная, задача — увеличение объема экспорта продукции АПК, которую поставил перед регионами президент России Владимир Путин», — сказал Иван Белозерцев.

Игорь Бабаев рассказал о планах по дальнейшему развитию свиноводства в области.

«В этом году объем производства свинины составит 40 тыс тонн в живом весе. Мы делаем ставку на то, чтобы довести производство до 300 тыс тонн», — сказал он.

Отмечается, что производство будет нацелено на поставки в страны Азии.