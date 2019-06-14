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Мордашка — в ранах. Пензенцы спасают котика со страшной болезнью

14 июня в 15:54 174 просмотра

Пензенские волонтеры спасают кота с запущенной чесоткой. У малыша выпала шерсть и образовались раны.

«Скай — важный котик, громкий, крупный и очень благодарный. Надеемся, что вскоре сможем порадоваться его преображением. Сейчас всю его мордашку и шею покрывают красные воспаленные раны и язвочки, все это чешется и доставляет малышу дискомфорт», — рассказали сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время волонтеры борются с кожным заболеванием. Они добавили, что обычно выздоровление протекает быстрее, но организм котика сильно ослаблен. Подробнее о малыше можно узнать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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