«Скай — важный котик, громкий, крупный и очень благодарный. Надеемся, что вскоре сможем порадоваться его преображением. Сейчас всю его мордашку и шею покрывают красные воспаленные раны и язвочки, все это чешется и доставляет малышу дискомфорт», — рассказали сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время волонтеры борются с кожным заболеванием. Они добавили, что обычно выздоровление протекает быстрее, но организм котика сильно ослаблен. Подробнее о малыше можно узнать здесь.