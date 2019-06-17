Пензячка с мужем объехала почти весь мир за копейки

При нынешних доходах многие не могут позволить себе путешествия. Однако есть люди, которые не только побывали практически во всех странах мира, но и готовы научить других, как странствовать при минимальном бюджете. Пензячка Катерина Боярова так ездит уже восемь лет и побывала в 60 странах, а ее супруг Антон Кротов — более чем в 100.

Другой мир

«Путешествиями я загорелась еще в школе, когда мои родители выписывали журнал Geo. Меня заинтересовал один журналист, который путешествовал автостопом из Центральной Америки до Антарктиды. И я подумала: «Ничего себе!»

Потом родители перестали выписывать журнал, но у меня появился компьютер, и я узнала, чем же закончилось путешествие уже из интернета. Оказалось, что журналист путешествовал с Антоном Кротовым, блог которого я тоже стала читать. И однажды Антон написал, что организует интересную лекцию в Москве, на которую я отправилась. Была так впечатлена, что решила посвятить свою жизнь путешествиям», — рассказывает Катерина, которая недавно гостила в Пензе вместе с мужем.

Путешествовать Катя стала через два года, в 2012 году. Сначала она посетила проект «Дом для всех», который был организован Кротовым в Стамбуле. В «Доме» может жить человек с любыми финансовыми возможностями. Одна из его «фишек» в том, что он кочует из страны в страну.

«Там я прожила два месяца. Оттуда автостопом отправилась в Грузию. Это было удивительно: в кармане на двоих было всего 200 рублей, но с нас никто не брал денег. Нас кормили, предлагали переночевать, но никогда не просили денег. Потом мы прилетели в Москву, немного отдохнули и отправились в Сибирь, Среднюю Азию, Китай, Лаос, Таиланд», — вспоминает путешественница.

Так началась совсем другая жизнь дипломированного дизайнера. Например, в Таиланде девушка благодаря знанию английского языка несколько месяцев работала гидом, чтобы скопить денег на следующий этап путешествий.

Было бы желание

«Часто говорят о том, что путешествовать без денег нельзя. Это не совсем так. Часто, например, можно найти бесплатный ночлег. Допустим, на Мадагаскаре он есть в школах, больницах. Подойдите к школе, спросите разрешение у директора или любого учителя; бывает, что поздно вечером в школе и рядом уже никого нет, можно зайти в класс и переночевать в нем — классы обычно не запираются, да и нечего там тащить. Розеток в классах нет.

Можно переночевать в церквях, предварительно спросив разрешение у пастора или священника. Либо вам разрешат переночевать внутри, либо просто будут не против, если поставите во дворе свою палатку.

Малагасийцы понастроили немало разных хижин за минувшие годы, часть из них простаивает. Какие-то были сделан как придорожные харчевни, но бизнес не наладился; с каких-то продают в сезон манго или личи. Часть планировалась как церкви или школы, но потом их бросили от общей бесхозяйности. В некоторых даже может быть очаг, чтобы развести огонь, приготовить еду. Если самостоятельно это сделать не получилось, можно позвать на помощь местных жителей. Только не забудьте их потом поддержать — купите в селе овощи, фрукты.

Одна рекомендация — даже в помещении ставьте палатки, местные комары совсем не похожи на русских — искусают так, что мало не покажется. Есть, конечно, варианты и подороже — можно арендовать квартиру или даже виллу», — отмечает она.

Странное впечатление, по словам Кати, производят страны третьего мира. Там люди настолько бедно живут, что перепродают использованные бутылочки, скляночки, шприцы, капельницы. И везде — нищета, грязь, антисанитария. Поэтому там лучше всего одеваться как можно скромнее. Зазеваешься — могут что-то уркасть.

Загадочная Корея

Антон Кротов путешествует уже 29 лет.

«С 2002 года организую проект «Дом для всех». Первый был в Иркутске и длился четыре месяца, он представлял из себя обычный деревянный дом, который я арендовал. За это время в нем пожили 130 человек. Каждый день кто-то уезжал, кто-то приезжал. Для всех проводили походы по Бурятии, Иркутской области, Монголии.

Главное в «Доме для всех» — трезвость. Понятное дело, что нет отдельных кроватей, комнат. Каждый человек приезжает со своим спальником, ковриком. В одной комнате спит много людей. Дежурные готовят и моют посуду. Проходят различные лекции, например, о путешествиях. Что-то платить за него не обязательно, можно просто, например, принести продукты.

Самый популярный наш дом был в Севастополе, в нем пожило 503 человека. Одновременно там иногда ночевали 50−60 человек. В пик сезона на лужайке стояло 20 палаток. Интересно, что там у нас каждый день была зарядка. Знаменитый путешественник, бывший учитель физкультуры Владимир Петрович Несин, который путешествует босиком, каждый день всех выгонял на улицу. Ему 70 лет, а он побывал больше чем в 130 странах!

Интересный дом был в Душанбе — он стал самым интернациональным, где пожили люди из 25 разных стран. Одновременно ночевало 30−35 человек», — рассказывает мужчина.

Никарагуа, Куба, Маракеш, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Берлин, Мехико, Мадагаскар, Китай, Индонезия — это далеко не полный перечень мест, где Кротов открывал «Дома для всех». Сейчас его инициативу подхватили другие ребята, которые взялись курировать проект. Но, наверное, отдельная радость в том, что благодаря своему детищу он показал кусочек мира своей маме, которая побывала в Стамбуле, Марракеше, Душанбе.

Представьте себе, только в прошлом году Антон и Катерина побывали в Никарагуа, на Кубе, в Японии, Южной Корее, Ливане, Эмиратах, Индонезии, путешествовали по Сибири. И один Антон также съездил в Северную Корею.

«Тур туда можно купить только через турфирму. Самый недорогой вариант — если поехать из Владивостока на поезде, вариант подороже — полететь на самолете из Москвы. Я же поехал на поезде из Владивостока через Уссурийск.

На экскурсии в Северной Корее нам показывали статуи вождей, какие-то заводы, колхозы, рассказывали, как хорошо живут люди. И, конечно, говорили, что можно фотографировать, а что нельзя. На въезде и выезде из страны проверяли все фотоаппараты, флешки, телефоны, ведь все, что связано с информацией, вывозить нельзя. В том числе — и газеты.

Даже трогать местные деньги нельзя. Я хотел получить для своей коллекции несколько местных купюр, но даже на рынке продавали все за юани. Поеду ли я туда снова? Только после развала нынешнего режима», — отмечает Антон.

Веселые путешественники

Кстати, Северная Корея — одна из тех стран, куда сложнее всего получить визу. Их несколько: Бутан, Туркмения, Соломоновы острова и Суадовская Аравия. Но и много безвизовых стран: Вьетнам, Малайзия, Лаос, Индонезия, Южная и Центральная Америка, Южная Корея, ЮАР, Израиль. Многие страны Африки ставят визу на границе.

«Дело в том, что в 2001 году я принял ислам. А в 2017 году мы с Катериной поженились по мусульманскому обряду. Но, если Катя захочет, можно отправиться и в ЗАГС», — говорит он.

Во время разговора Кротов упоминает, что практически в каждом путешествии с ним происходила какая-то забавная история.

«В конце 90-х годов я путешествовал со своим товарищем по Таджикистану, и нам надо было попасть в город Ура-Тюбе, сейчас он называется Истаравшан. Мы поймали грузовик, который ехал километров 10 в час, постоянно останавливался, и мы думали, что никуда уже не попадем. Вот, наконец, мы доехали до точки назначения, шофер-таксист просит с нас деньги за проезд, мы протягиваем ему все, что у нас есть — 600 таджикских рублей. Ой, как он на нас ругался! «Мужик, не ругайся, — говорим. — Давай мы отработаем. Что надо: на рынке торговать, огород полоть? Все можем». Он велит нам прыгать обратно в грузовик, везет домой, кормит там, дает ночлег, а утром говорит: «Ну все, идите домой!». Мы смеемся, когда вспоминаем эту историю.

А в 2008 году я бесплатно на пароходе прибыл в Новую Гвинею. Обратно хотел лететь на самолете, но на военной базе меня не взяли. Иду по дороге грустный, и тут около меня останавливается джип, из него высовывается мужик: «Антон Кротов? Я сегодня читал про вас в газете. Могу ли я вам помочь?». Оказывается, это был местный олигарх, который и купил мне билет на самолет.

А у моего друга Книжника, который путешествует с гитарой, в Тайване украли рюкзак, в котором был ноутбук. Я ему посоветовал нарисовать табличку «У меня украли рюкзак с ноутбуком» и играть на гитаре рядом с ней. Он так и поступил. Когда же он приехал в Бангкок к своему товарищу, выяснилось, что на табличке написано: «Я украл свой ноутбук и рюкзак», — вспоминает он.

Анастасия Чернова