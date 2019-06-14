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Компанию «Термодом» занесли в Галерею почета и славы Пензенской области (видео)

14 июня в 16:14 138 просмотров

В День России состоялось открытие обновленной Галереи почета и славы Пензенской области.

В торжественной церемонии приняли участие выдающиеся работники организаций региона. В их числе и генеральный директор компании «Термодом» Рафик Ибрагимов. Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил его за вклад в развитие региона.

«Мы участвуем практически во всех социальных строительных программах, помогаем детям-сиротам, ветеранам и другим группам населения. Предприятие заслуженно оценено властью. В течение нескольких лет мы занимаем первое место среди строителей области», — подчеркнул Рафик Ибрагимов.

На доске почета — не только строительный холдинг, но и его главный проект — микрорайон Город Спутник. Гости высоко его оценили.

«Это производит впечатление, это очень красиво. Видно, что это динамичный, современный, новый город. Мы знаем, что Дмитрий Медведев там побывал. Мы тоже хотим туда съездить, и, может быть, даже остаться там жить», — поделилась жительница Ульяновска Людмила Хохлова.

После торжественной церемонии все участники сделали традиционную общую фотографию на ступенях правительства области.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

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