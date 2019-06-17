Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
Онлайн-брифинг с управляющим банка «Открытие» в Пензенской области
Отзыв на роман Хезер Моррис «Татуировщик из Освенцима»
Наши новости
Онлайн-брифинг с управляющим банка «Открытие» в Пензенской области
Развитие цифровой экономики. Онлайн-брифинг
Онлайн-брифинг с врио министра здравоохранения Оксаной Чижовой
Задай свой вопрос управляющему банком «Открытие» в Пензенской области Марии Кипуровой
Онлайн-брифинг по приоритетным задачам развития пензенского образования
Онлайн-брифинг по мерам поддержки семей с детьми
Онлайн-брифинг с первым заместителем председателя правительства Андреем Лузгиным
Онлайн-брифинг с новым начальником управления ЖКХ Пензы
Онлайн-брифинг по введению нового механизма выплаты пособий по линии ФСС
Коварный грипп: как не заразиться и бороться с заболеванием. Онлайн-брифинг

Онлайн-брифинг с министром культуры Татьяной Курдовой

17 июня в 12:13 190 просмотров
(0+) с министром культуры и туризма Пензенской области Татьяной Курдовой.

" data-title="Онлайн-брифинг с министром культуры Татьяной Курдовой — Пенза-пресс, рунет за день">

В ИА «Пенза-Пресс» 21 июня с 14.00 до 15.00 пройдет онлайн-брифинг (0+) с министром культуры и туризма Пензенской области Татьяной Курдовой.

Брифинг будет посвящен реализации в регионе нацпроекта «Культура»: реновации объектов, переоснащению домов культуры.

Также Татьяна Курдова расскажет о создании центра «На Лениградской», предстоящей реконструкции театра юного зрителя и кукольного дома, о новых мероприятиях, которые позволят привлечь в регион больше туристов.

Вопросы можно присылать заранее на электронную почту penzapress@yandex.ru с пометкой «брифинг», а также оставлять ниже в комментариях.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...