Онлайн-брифинг с министром культуры Татьяной Курдовой

В ИА «Пенза-Пресс» 21 июня с 14.00 до 15.00 пройдет онлайн-брифинг (0+) с министром культуры и туризма Пензенской области Татьяной Курдовой.

Брифинг будет посвящен реализации в регионе нацпроекта «Культура»: реновации объектов, переоснащению домов культуры.



Также Татьяна Курдова расскажет о создании центра «На Лениградской», предстоящей реконструкции театра юного зрителя и кукольного дома, о новых мероприятиях, которые позволят привлечь в регион больше туристов.



Вопросы можно присылать заранее на электронную почту penzapress@yandex.ru с пометкой «брифинг», а также оставлять ниже в комментариях.