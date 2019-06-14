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Пензячка лишилась жизни за долгий поход в магазин

14 июня в 16:35 444 просмотра

30-летнего пензенца обвиняют в причинении смерти сожительнице.

По данным следствия, 12 апреля мужчина выпивал вместе с 28-летней сожительницей и знакомыми. После того, как гости ушли, женщина пошла в магазин, чтобы купить еще алкоголя. Она вернулась домой только через несколько часов. Хозяин жилища начал ссориться с возлюбленной. Пензенец набросился на нее и избил.

Через некоторое время потерпевшая пожаловалась на сильную головную боль и попросила любимомго вызвать «скорую», но он ответил отказом. Вечером 13 апреля мужчина обнаружил, что женщина перестала подавать признаки жизни. Прибывшие по вызову медицинские работники констатировали ее смерть.

Пензенца задержали, в настоящее время он находится под стражей. Отмечается, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи. Дело направили в суд для рассмотрения.


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