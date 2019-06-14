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«Скромнее нужно быть». Лобода засветила грудь в мини-топе

14 июня в 17:11 182 просмотра

Певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками волнительным фото в откровенном топе.

Снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она позирует в брюках с леопардовым принтом и коротком черном топе, больше напоминающем бюстгальтер. На руки она накинула кофту.

Фоловеры отметили, что каждый раз ждут возбуждающих фотографий Светланы и им очень нравится ее фигура, они считают, что певица выглядит превосходно. Но не все подписчики остались в восторге от образа звезды. Они подчеркнули, что Лобода слишком сильно «вывалила» грудь. «Развесила-то как», «ужасно же, скромнее нужно быть», «было бы что показывать, плоская же практически», — писали они в комментариях.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/lobodaofficial/

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