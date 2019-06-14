«Скромнее нужно быть». Лобода засветила грудь в мини-топе

Снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она позирует в брюках с леопардовым принтом и коротком черном топе, больше напоминающем бюстгальтер. На руки она накинула кофту.

Фоловеры отметили, что каждый раз ждут возбуждающих фотографий Светланы и им очень нравится ее фигура, они считают, что певица выглядит превосходно. Но не все подписчики остались в восторге от образа звезды. Они подчеркнули, что Лобода слишком сильно «вывалила» грудь. «Развесила-то как», «ужасно же, скромнее нужно быть», «было бы что показывать, плоская же практически», — писали они в комментариях.