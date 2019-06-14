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Пензенские молодые профессионалы получили денежные сертификаты

14 июня в 17:24 264 просмотра
«Молодые профессионалы» денежные сертификаты.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 14 июня вручил победителям и призерам финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» денежные сертификаты.

«С 2015 года из бюджета Пензенской области на развитие движения WorldSkills Russia выделено свыше 55 млн рублей. Средства направлены на укрепление материально-технической базы учреждений системы среднего профессионального образования — закупку для колледжей оборудования, необходимого для подготовки специалистов», — пояснил Иван Белозерцев.

Он добавил, что работа по модернизации учебных заведений среднего профессионального звена в Пензенской области продолжится.

«В этом году пензенских победителей и призеров финала чемпионата стало больше — ребята взяли два «золота», одну «бронзу» и два медальона за профессионализм. Это значит, что мы движемся в правильном направлении», — подчеркнул глава региона.

Победителям и призерам финала WorldSkills Иван Белозерцев вручил денежные сертификаты на сумму от 30 до 100 тысяч рублей.

Кроме того, губернатор отметил студентов, которые порадовали спортивными достижениями. По итогам Всероссийского фестиваля «Открытый мир самбо» пензенская команда стала лучшей в демонстрационном самбо.

В пресс-центре регионального правительства добавили, что в этом году IT-колледж и Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса стали победителями конкурса грантов Министерства просвещения РФ. Благодаря этому будут созданы 10 мастерских, оснащенных современным оборудованием.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/obrazovanie/165040/

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