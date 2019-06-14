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Владимир Подобед получит орден «За заслуги перед Отечеством»

14 июня в 17:34 278 просмотров

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя торгово-промышленной палаты Пензенской области Владимира Подобеда.

Председателя за многолетнюю добросовестную работу наградят медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

В пресс-центр регионального правительства напомнили, что Владимир Подобед был избран председателем областной торгово-промышленной палаты в декабре 2006 года. За 12 лет его руководства она стала в регионе одной из лучших организаций, оказывающих всестороннее содействие представителям крупного, среднего и малого бизнеса.

Отмечается, что услугами пензенской торгово-промышленной палаты пользуются 373 организации и предприятия, на долю которых приходится более 60% общего объема промышленного производства региона и значительный объем экспорта. По показателям финансово-хозяйственной деятельности она входит в число динамично развивающихся палат России. В 2011 году Владимир Подобед был избран членом правления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

С 2014 года Владимир Подобед является секретарем Общественной палаты Пензенской области.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/165109/

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