Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
«Они живут в другом мире». Главный телохранитель России — о работе с миллионерами
Малыш плачет. Пензенцы ищут хозяина сбитого пса
Наши новости
Житель Чемодановки погиб после массовых разборок
Пензячка лишилась жизни за долгий поход в магазин
Экс-главврач пензенского онкодиспансера проведет 5 лет за решеткой
Пензенец потерял 12 тысяч рублей при покупке рыболовных снастей
В Пензе трое парней чинили беспредел в стиле 90-х
Сердобчанин получил срок за жадность
Упавшая сердобчанка обвинила супруга в побоях
Пензенская продавщица купила продукты по чужой карте
Пензенец предал дружбу ради денег
Малосердобинец приревновал бывшую жену и взял в руки нож

Сборщик металлолома. Земетчинец сядет за кражу из дома односельчанки

14 июня в 18:08 268 просмотров
, которую он соверши забравшись в чужой дом.

" data-title="Сборщик металлолома. Земетчинец сядет за кражу из дома односельчанки — Пенза-пресс, рунет за день">

53-летнего жителя Земетчинского района Пензенской области осудили за кражу, которую он соверши забравшись в чужой дом.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 26 декабря мужчина пришел к дому односельчанки. Он снял навесной замок с двери, зашел в жилище и похитил оттуда стиральную машину, металлическую посуду, ванну, чугунки, металлические инструменты, раковину, два электрических утюга, электрическую плитку, комнатную телевизионную антенну и другие металлические изделия. Помимо этого, злоумышленник зашел в баню, летнюю кухню и сарай, откуда он также вытащил вещи.

Краденое сельчанин сдал в пункт приема черного металла.

Во время расследования выяснилось, что мужчина неоднократно был судим за кражи, грабеж, разбой и проникновение в чужое жилище. Ему назначили два с половиной года в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...