Сборщик металлолома. Земетчинец сядет за кражу из дома односельчанки

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 26 декабря мужчина пришел к дому односельчанки. Он снял навесной замок с двери, зашел в жилище и похитил оттуда стиральную машину, металлическую посуду, ванну, чугунки, металлические инструменты, раковину, два электрических утюга, электрическую плитку, комнатную телевизионную антенну и другие металлические изделия. Помимо этого, злоумышленник зашел в баню, летнюю кухню и сарай, откуда он также вытащил вещи.

Краденое сельчанин сдал в пункт приема черного металла.

Во время расследования выяснилось, что мужчина неоднократно был судим за кражи, грабеж, разбой и проникновение в чужое жилище. Ему назначили два с половиной года в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.