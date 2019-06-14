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Пензячка пожаловалась на опасную рекламу в автобусах

14 июня в 19:29 240 просмотров
Жалобной книге» информагентства «Пенза-Пресс» об опасной рекламе на стеклах автобусов.

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Женщина рассказала в «Жалобной книге» информагентства «Пенза-Пресс» об опасной рекламе на стеклах автобусов.

«На стеклах новых автобусов на 54 маршруте разместили рекламу на пленке. Эти окна являются аварийными выходами, что подтверждается наличием соответствующих указателей в салоне, а также наличием вблизи этих окон молотков для разбивания стекла. Разве можно в таких местах размещать рекламу на пленке, ведь в случае аварийной ситуации она просто не даст разбить стекло и, соответственно, аварийный выход будет заблокирован», — написала пензячка.

Информагентство направило официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.

Фотография: фото автора жалобы

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