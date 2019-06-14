Для водителей организовали объезд перекрытого участка трассы в Чемодановке

В Пензенской области из-за перекрытия участка трассы М-5 «Урал» на 650 километре сотрудники регионального управления ГИБДД организовали объезд.

Так, водители могут проехать с 617 километра трассы по 684-й в объезд.

«До восстановления движения рекомендуем воздержаться от продолжения движения и остановиться на местах для стоянок и площадках отдыха.

Контактные телефоны дежурной части ГИБДД: 59−90−02, 59−90−03, 59−90−04, 59−90−05. Контактный телефон владельца автомобильной дороги ФКУ «Поволжупрвавтодор»: 55−11−04», — добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, трассу перекрыли из-за схода граждан в связи с инцидентом, который произошел вечером 13 июня. В региональном УМВД сообщали, что во время разборок пострадали пять человек, двое оказались в больнице. Вечером 14 июня стало известно, что один из них скончался. С людьми встретился губернатор Иван Белозерцев, силовики и представители местной власти.