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В полиции не подтвердили информацию о поджоге машины цыган в Пензе

14 июня в 22:46 1786 просмотров
, что якобы конфликт добрался и до других населенных пунктов. Однако никакого подтверждения эта информация не получает.

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В Сети на волне новостей из Чемодановки появились сообщения о том, что якобы конфликт добрался и до других населенных пунктов. Однако никакого подтверждения эта информация не получает.

Так, в одной из групп во «ВКонтакте» пользователь написал о том, что в Пензе якобы подожгли автомобиль цыганской семьи. Однако в полиции этот факт не подтвердили.

«В настоящее время никаких заявлений в дежурную часть по данному факту не поступало», - сообщила ИА «Пенза-Пресс» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Жителей просят быть внимательными и не поддаваться на провокации, которые могут возникнуть на фоне резонансного конфликта в Чемодановке, где в результате разборок между двумя группами жителей погиб человек. Также не стоит забывать, что за любое правонарушение ждет наказание.


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