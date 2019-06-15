Трассу М-5 под Чемодановкой открыли

Глава региона сообщил, что для изучения обстоятельств конфликта будет создана рабочая группа и виновные понесут наказание. Иван Белозерцев также заверил людей, что их безопасность будет обеспечена, для этого организовано патрулирование. Люди после схода стали расходиться по домам.

Сейчас трасса открыта, движение на 650-м км восстановлено, сообщили в УГИБДД. Напомним, сельчане перекрыли ее, так как была информация, что в село к людям, которых опасаются местные жители, может приехать подмога.

О разборке между двумя группами местных жителей стало известно утром 14 июня. В результате двух человек с травмами доставили в больницу, один из них скончался. Было возбуждено уголовное дело.