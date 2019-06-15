Пензячка сообщила, что ребенок получил ожог на аттракционе

Жительница Пензы в соцсети разместила пост о том, что ребенок получил ожоги на аттракционе «Водный шар».

«Мой ребенок получил ожог обеих стоп 1−2 степени на аттракционе «Водный шар». Инструктаж не проводился, никаких мер по оказанию первой помощи не оказали, в дальнейшем самочувствием ребенка никто не интересовался. Неделю пролежали в больнице, сейчас лечимся дома. Берегите своих детей!» — написала она.

Однако это сообщение не вызвало доверия у горожан. Они отметили, что это весьма безопасный аттракцион: дети в огромных шарах внутри катаются по небольшому бассейну. Они считают, что получить ожог в таких условиях очень сложно.

«Ребенок ходил без носков в туфельках, были мозоли, и он наступил на горячее. Но все так ходят и не жалуются, и потом неправильно воспользовались мазью, которая обжигает, а валят все на нас», — написала пользователь Лиза, которая, вероятно, имеет отношение к администрации аттракциона.

Пензенцы отметили, что, возможно, стоит проводить тщательный инструктаж и осматривать ребенка перед тем, как пустить его на аттракцион.